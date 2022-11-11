Comme le montre la figure 4, la crise énergétique fait évoluer les arguments financiers dans le sens de l’hydrogène vert. Le coût de production de l’hydrogène vert dépend de la mesure dans laquelle un fabricant peut répartir le coût fixe de l’électrolyseur sur un grand nombre d’heures de fonctionnement (le facteur de charge) ainsi que du coût de l’intrant principal (l’électricité verte). Si nous supposons, en Europe, que le coût pour l’électricité produite en utilisant des énergies renouvelables à grande échelle est de 30 à 50 euros par MWh, combiné à un facteur de charge pour l’électrolyseur de 20-40 %, nous obtenons une fourchette de coûts allant de 3,50 euros à 6,50 euros par kg d’hydrogène.

La figure 4 compare le coût de l’hydrogène vert à celui de l’hydrogène gris, en fonction du prix du gaz naturel sur le marché de gros. Aux prix du gaz observés au cours de la dernière décennie, soit de 20 à 30 euros par MWh, l’hydrogène gris est plus compétitif. Lorsque les prix du gaz atteignent une fourchette de prix allant de 60 à 70 euros par MWh, l’hydrogène vert devient compétitif pour les projets présentant des facteurs de charge exceptionnellement élevés. Avec un prix du gaz à 150 euros par MWh, qui correspond aux prévisions actuelles du marché du gaz en Europe en 2023, même les petits projets en matière d’hydrogène vert deviennent compétitifs. Actuellement, la BEI appuie de manière active un certain nombre de projets d’hydrogène vert, dont un électrolyseur de 20 MW en Espagne destiné à produire de l’hydrogène vert pour l’industrie des engrais.

Pour conclure, une période de prix élevés des combustibles fossiles transforme l’économie de plusieurs technologies à faible intensité de carbone, contribuant à renforcer l’intérêt à investir dans celles-ci. Cette section illustre l’incidence de différentes combinaisons de prix du gaz et de l’électricité sur l’argumentation en faveur de l’investissement dans le stockage sur batteries, les pompes à chaleur ou l’hydrogène vert. Les exemples sont fondés sur des données de l’UE. Toutefois, dans un contexte mondial où les énergies renouvelables sont bon marché et les prix du gaz augmentent, l’idée que l’économie des projets portant sur de nombreuses technologies à faibles émissions de carbone se renforce, reste valable à l’échelle de la planète. L’accélération des investissements est d’autant plus probable que les projets sont élaborés dans un contexte politique favorable, notamment grâce au paquet « Ajustement à l’objectif 55 » complété par le plan REPowerEU dans l’Union européenne, ou à la loi sur la réduction de l’inflation aux États-Unis, sans oublier les ambitieux programmes d’investissement dans les énergies propres en Chine et en Inde.

Risque d’une transition désordonnée

Une période de prix élevés des combustibles fossiles contribue à accélérer les investissements dans des solutions à faible intensité de carbone. Il s’agit d’une bonne nouvelle. Des économistes3 plaident depuis longtemps en faveur d’une taxe carbone mondiale susceptible d’envoyer un signal de prix fort et crédible aux ménages et aux entreprises sur le choix entre des solutions à haute ou à faible intensité de carbone, et de stimuler les investissements à long terme. La flambée actuelle du prix des combustibles fossiles envoie un signal similaire, sans doute plus énergique que celui recommandé dans la littérature sur la tarification du carbone4.

Mais, ne nous laissons pas emporter.

Oui, les signaux de prix fonctionnent. Cela a été démontré par les consommateurs européens qui ont dûment réduit leur demande de gaz de 7 % jusqu’à présent en 2022 (par rapport à la moyenne des trois dernières années) et de 23 % en août (bruegel.org). Mais les changements des prix de l’énergie soudains et spectaculaires ont aussi un coût. En premier lieu, ils ont des effets distributifs importants – au niveau local, national et mondial – qui mettent en péril le consensus politique autour de l’idée d’une transition juste. En deuxième lieu, la volatilité croissante des prix, en particulier dans un contexte d’incertitude réglementaire, est susceptible d’augmenter le coût du capital et de conduire les investisseurs à retarder leurs investissements. Bref, ils font courir le risque d’une transition désordonnée.

Prenons chaque argument l’un après l’autre.

Tout d’abord, intéressons-nous aux effets distributifs. Si la transition avait été le résultat de signaux de prix envoyés par une forte taxation du carbone, les États percevraient à présent des recettes substantielles. Celles-ci auraient pu à leur tour servir pour alléger la fiscalité du travail, redistribuer vers ceux qui sont les plus touchés par la transition, financer l’innovation ou soutenir les objectifs internationaux en matière de financement climatique. Au lieu de cela, les signaux de prix d’aujourd’hui découlent du coût élevé des importations de combustibles fossiles. Cette hausse des prix redistribue la richesse des pays importateurs (les consommateurs) vers les pays exportateurs (les producteurs), par l’intermédiaire des bilans d’un ensemble d’entreprises de services énergétiques – principalement des sociétés pétrolières et gazières, mais aussi des entités publiques du secteur de l’énergie – et des dividendes versés à leurs actionnaires.

Au niveau mondial, ce sont les pays les moins avancés importateurs de combustibles fossiles qui sont le plus durement frappés. L’AIE estime que 75 millions de personnes ayant accès à l’électricité depuis peu risquent à présent de perdre la capacité de payer leurs factures, et que près de 100 millions de personnes ayant accès à une cuisson propre risquent de revenir à des moyens de cuisson nocifs.

Plus généralement, les factures d’énergie sont devenues inabordables pour de nombreux citoyens. À leur crédit, les États européens ont réagi. Bruegel estime que 674 milliards d’euros sont affectés à la protection des consommateurs et des entreprises contre la hausse des coûts de l’énergie. À elle seule, l’Allemagne prévoit d’y consacrer un budget de 264 milliards d’euros. Il convient de noter que ces résultats agrégés comprennent des mesures générales – telles que la réduction de la TVA sur l’énergie ou la réglementation des prix de détail – ainsi que des mesures ciblant spécifiquement les groupes vulnérables.

Les mesures de soutien en faveur des plus vulnérables ont souvent tendance à se concentrer sur le revenu. Toutefois, des travaux récents d’économistes universitaires sur le thème de la transition juste soulignent la nécessité de tenir compte de l’inégalité « horizontale ». En effet, au sein même de groupes ayant un niveau de revenu globalement similaire, les effets d’une hausse du prix des combustibles fossiles peuvent être très différents. Il suffit de penser aux travailleurs qui ont besoin de se déplacer sur de longues distances en voiture, aux ménages qui possèdent ou louent des logements énergivores, ou encore aux populations qui dépendent de secteurs fortement émetteurs.