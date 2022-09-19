L’éducation est soumise à de fortes pressions. La pandémie de COVID-19 a contraint les écoles à fermer leurs portes et 1,6 milliard d’enfants à suivre les cours en ligne ou à se passer de tout enseignement. La situation revient lentement à la normale, mais les cicatrices sont visibles. L’apprentissage des enfants a été mis à mal, ce qui aura un impact sur leur réussite scolaire et creusera encore l’écart entre les élèves favorisés et défavorisés. Cette situation pourrait en fin de compte influer sur la prospérité future.

Les ramifications économiques de la perturbation de l’apprentissage sont sidérantes : une étude estime que la génération d’élèves pénalisés par la pandémie pourrait perdre jusqu’à 17 000 milliards de dollars de revenus sur toute leur vie, parce qu’ils pourraient quitter prématurément l’école ou ne pas être suffisamment compétitifs au sein de la population active. Les prémices d’une crise de l’éducation étaient visibles avant même le début de la pandémie. Les enfants de certains pays à revenu faible ou intermédiaire n’acquerraient pas les compétences nécessaires, malgré des années passées sur les bancs de l’école.

Le Sommet sur la transformation de l’éducation organisé par les Nations unies du 16 au 19 septembre est l’occasion d’examiner les questions auxquelles l’éducation est confrontée, comme la qualité, l’inclusion et l’équité, et de les faire figurer à l’ordre du jour politique mondial. Silvia Guallar Artal, Martin Humburg et Nihan Koseleci Blanchy, économistes de la division Éducation et recherche publique de la Banque européenne d’investissement (BEI), discutent de la nécessité d’aider les enfants à rattraper leur retard et de la manière dont les donateurs et les banques de développement peuvent appuyer les efforts des États visant à reconstruire les systèmes éducatifs.