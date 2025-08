Fournir aux élèves un environnement pédagogique moderne est une condition préalable à la compétitivité d’un pays et à sa capacité à s’adapter aux défis mondiaux. Grâce au projet « Connected Schools » (des écoles connectées), plus de 3 800 établissements scolaires serbes ont été équipés d’un accès internet à haut débit, permettant à plus de 730 000 élèves et 100 000 enseignants d’apprendre et de travailler dans un environnement numérique moderne.

« Notre objectif était d’inciter les enfants à commencer à utiliser quotidiennement les compétences numériques du XXIe siècle à des fins d’éducation et de recherche, afin qu’ils suivent le rythme de la quatrième révolution industrielle, tout en bénéficiant d’un environnement numérique sûr », explique Mihailo Jovanović, ministre serbe de l’information et des télécommunications.

Garantir l’égalité des chances en Serbie

Plus de 1 800 salles de classe, dans les écoles primaires et secondaires de tout le pays, ont obtenu des connexions sans fil à internet haut débit, dont 1 000 via la fibre optique dotée d’une capacité de transfert ultrarapide de plus de 300 mégabits par seconde.

« L’idée derrière ce projet était d’assurer l’égalité des perspectives de développement pour toutes les régions de Serbie, où tous les jeunes et les enfants, où qu’ils vivent et sans exception, pourront accéder aux mêmes opportunités et compétences, tout comme leurs camarades dans les sociétés numériques avancées », poursuit Mihailo Jovanović.

En appui au programme « Connected Schools », BEI Monde accorde un prêt de 70 millions d’euros, accompagné d’une subvention d’assistance technique de 1,2 million d’euros afin d’assurer sa mise en œuvre efficace. En plus de l’installation de réseaux locaux sans fil et de matériel informatique moderne (ordinateurs portables, projecteurs et imprimantes), le projet permet d’assurer une formation de première main aux compétences numériques pour les enseignants et les élèves.

Doter les jeunes de compétences numériques

« Il est de notre ressort, en tant que responsables politiques, d’offrir un ensemble de conditions pour permettre à nos enfants de réaliser leur potentiel, d’opter pour des emplois d’avenir dont nous ne pouvions pas rêver et de rivaliser avec les meilleurs talents mondiaux sur un pied d’égalité », a déclaré Ana Brnabić, Première ministre serbe.

« Ce sont là des routes numériques que nous construisons. Nous souhaitons mettre en place les conditions permettant à chaque citoyen et à chaque enfant de demeurer là où ils sont nés ou ont fait le choix de vivre », a-t-elle poursuivi.

Transmettre des compétences numériques aux jeunes leur permettra de se préparer à un marché du travail compétitif et aidera à prévenir la fuite des cerveaux qui continue d’entraver l’accélération de la croissance économique en Serbie et dans les Balkans occidentaux. Une part importante de la population de la région vit déjà à l’étranger, tandis que 37 % envisagent de la quitter (baromètre des Balkans 2021). En outre, une inadéquation entre les exigences du marché du travail et les compétences acquises crée des lacunes supplémentaires sur le marché du travail.

Adoption précoce des compétences numériques de base

« Le projet soutient le programme national d’enseignement numérique en améliorant l’infrastructure numérique, le matériel pédagogique et les compétences. Selon nous, l’adoption précoce des compétences numériques de base puis de compétences avancées recèle un énorme potentiel pour la compétitivité et l’innovation de la Serbie, ainsi que sa volonté de créer une société équitable », affirme Alessandro Bragonzi, chef du bureau régional de la BEI pour les Balkans occidentaux.

« En parallèle, les compétences numériques deviendront progressivement l’un des critères essentiels de l’employabilité. En Europe, déjà plus de 90 % des professions intellectuelles nécessitent des connaissances numériques de base et, avec l’accélération de la transition numérique et de l’intelligence artificielle, ce chiffre devrait croître », conclut Alessandro Bragonzi.

Depuis 2020, BEI Monde a investi 200 millions d’euros dans des projets visant à promouvoir le passage au numérique de l’économie, du secteur de l’éducation et des petites entreprises serbes.