Quel effet cela aura-t-il dans le quotidien des enfants et des parents à l’avenir ? Et également pour la formation des adultes ?

Il est difficile de l’imaginer pour l’instant. Pour moi, les choses ne devraient idéalement pas trop changer, parce que les cours en classe, l’intégration sociale, l’inclusion sociale entre les enfants et les jeunes sont extrêmement importants pour la société. J’espère que nous y reviendrons dès que possible. Mais j’espère aussi que parmi les changements auxquels nous assisterons, nous verrons les pays investir davantage dans leurs infrastructures numériques pour faire en sorte que toutes les écoles et les familles disposent d'un bon accès pour pouvoir bénéficier des formations à distance. Et puis il serait important de veiller à ce que les enseignants soient bien formés à l’utilisation des plateformes numériques et puissent être préparés à intégrer des enseignements à distance dans leurs cours. Il faudrait que les autorités chargées de la gestion des établissements scolaires investissent dans des stratégies de préparation et cherchent à savoir qui, parmi leurs élèves, est issu d’une famille défavorisée et pourrait avoir besoin de plus de soutien durant cette période.

Est-ce que ce soutien pourrait inclure du matériel informatique, par exemple pour des familles avec plusieurs enfants qui ne disposeraient que d’un seul, voire d’aucun ordinateur ?

Probablement. Dans un ménage moyen – même en Europe –, il n’y a pas nécessairement un ordinateur pour chaque enfant. Ou la capacité du réseau ou de la ligne téléphonique est insuffisante pour pouvoir connecter correctement plusieurs appareils en même temps.

Dans ces changements que vous décrivez Anna, quel sera le rôle de BEI ? Quelle aide peut-elle apporter ?

Comme ces 20 dernières années, nous accompagnerons largement les pays, les régions, les communes, les promoteurs privés qui veulent investir dans la mise au point de systèmes éducatifs. Nous finançons des infrastructures scolaires depuis l’an 2000, et de plus en plus, nous apportons également un soutien et des ressources pour mettre en place des infrastructures numériques et assurer la formation des enseignants à la gestion des outils numériques et de formation à distance. Ainsi, le rôle de la Banque européenne d’investissement consisterait d’une part à veiller à ce que l'on soit conscient de l'importance à accorder à l’éducation dans la préparation à des événements tels que cette pandémie, car il est essentiel d’avoir une stratégie pour l’éducation. Et ensuite, la Banque sera là pour soutenir, au moyen de ses financements, les efforts des prestataires de services d’enseignement dans les écoles et les infrastructures numériques.

Une dernière question pour vous, Anna. Comme tout le personnel de la Banque européenne d’investissement, vous télétravaillez pour le moment pour respecter la distanciation sociale, et vos enfants sont à la maison eux-aussi, parce que les écoles ont fermé. Avez-vous des conseils aux parents qui assurent l’école à distance ?

Essayez de faire face autant que vous le pouvez. Personnellement, je fais du yoga seule le matin, pour avoir un peu de temps pour moi et me centrer. Ce qui est important, selon moi, c’est d’essayer autant que possible d’avoir une sorte de planning, mais également de rester suffisamment fort pour pouvoir résister lorsque tout à coup, tout s’écroule. Et de garder une bonne réserve d'optimisme et de bonne humeur, quoi qu’il arrive. Mais aussi, soyez attentifs aux possibilités qui s’offrent à vous. Par exemple, mes enfants étudient en français et nous avons vu que la télévision publique française propose un très bon programme pour les enfants qui sont en première année de primaire. Ma fille regarde la télé, il y a un enseignant avec un tableau blanc, et pour elle cette émission est utile et vient compléter tout ce qu’elle peut apprendre avec nous et grâce au matériel qu’elle reçoit de son école.

