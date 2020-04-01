Quelle est l’influence du coronavirus sur la scolarité de nos enfants ? Changera-t-il la façon dont fonctionnent les écoles et les universités ? Voyons ce qu’en pense notre spécialiste de l’éducation.
Nos vies ont changé avec la crise du coronavirus. Mais ont-elles changé pour toujours ? Dans Est-ce que cela change tout ?, des experts de la Banque européenne d’investissement se penchent sur les conséquences de la pandémie de COVID-19 dans différents secteurs allant de l’éducation et de la transition numérique à la mobilité urbaine et à la médecine, ainsi que dans notre vie quotidienne.
Pour comprendre ce qu’implique le coronavirus dans le domaine de l’éducation, nous avons interrogé Anna Canato, chef de la division Éducation et recherche publique de la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE.
Le coronavirus va-t-il changer l’organisation de l’enseignement à l'avenir ?
Il change effectivement la façon dont s’organise actuellement la scolarité. À l’heure où nous parlons, 156 pays ont partiellement ou totalement fermé les écoles pour contenir la propagation de la maladie et cette fermeture touche 82 % des élèves des écoles et de l’enseignement supérieur dans le monde. La réponse est donc oui, il change l’éducation dans son forme actuelle, et il changera sans doute aussi la façon dont elle fonctionnera à l’avenir.
Pourquoi ce changement est-il nécessaire ? La maladie ne semble pas affecter les enfants.
Je ne suis pas médecin. Toutefois, nous savons que les écoles sont des lieux très importants pour l’intégration sociale. Les enfants semblent moins touchés par cette maladie que les adultes, mais de nombreux enseignants et autres professionnels travaillent dans les établissements scolaires, où les enfants sont en contact les uns avec les autres avant de rentrer chez eux et de retrouver leurs parents. C’est pour cette raison que les établissements scolaires appliquent les règles de distanciation sociale, comme bien d’autres lieux. Bien entendu, cela a un coût. L’apprentissage s’en trouve ralenti, tout comme l’intégration sociale entre les enfants, et l’inclusion sociale.
Quelles nouvelles approches seraient nécessaires selon vous pour faire face à cette situation nouvelle et comment les choses vont-elles évoluer ?
Je pense que les écoles du monde entier et les universités déploient en ce moment des efforts extraordinaires pour faire face à la situation actuelle. La plupart d’entre elles ont été prises de court et n’étaient pas préparées à une interruption soudaine et prolongée des cours en face à face. Elles ont pour la plupart répondu en utilisant Internet, et la télévision dans certains pays, en imprimant les documents nécessaires et en envoyant des courriels aux parents pour permettre aux enfants de travailler. Les établissements scolaires et les enseignants font donc de leur mieux, mais on voit bien que les systèmes éducatifs, dans les pays développés également, n’étaient pas bien préparés à ce genre de situation. Cela doit changer à l’avenir. En tant que parent, je sais et je pense que nous savons tous qu’il existe de nombreuses applications et alternatives numériques pour l’enseignement. Mais toutes ces solutions ne sont pas encore optimales, si on les compare à ce que nous voyons et expérimentons lorsque nos enfants vont à l’école, quel que soit leur niveau d’étude. Il faudra à l’avenir que les pays, les établissements scolaires, les régions réfléchissent davantage à la manière dont ils veulent se préparer à une situation comme celle-ci, et cette expérience les obligera à penser à la façon dont ils pourraient mieux intégrer l’enseignement à distance dans ce qu’ils font. Je ne pense donc pas que l’éducation passera sans transition au tout numérique et à un enseignement exclusivement à distance, ou que nous découvrirons que les cours en ligne sont beaucoup mieux qu’un enseignement en face à face. Mais je pense que les écoles vont devoir mieux se préparer à des situations comme celle que nous vivons, et que tous les niveaux d’enseignement, et en particulier les structures d’enseignement supérieur et de formation des adultes, commenceront à envisager comment ils peuvent mieux intégrer l’enseignement numérique dans leurs activités.
Quel effet cela aura-t-il dans le quotidien des enfants et des parents à l’avenir ? Et également pour la formation des adultes ?
Il est difficile de l’imaginer pour l’instant. Pour moi, les choses ne devraient idéalement pas trop changer, parce que les cours en classe, l’intégration sociale, l’inclusion sociale entre les enfants et les jeunes sont extrêmement importants pour la société. J’espère que nous y reviendrons dès que possible. Mais j’espère aussi que parmi les changements auxquels nous assisterons, nous verrons les pays investir davantage dans leurs infrastructures numériques pour faire en sorte que toutes les écoles et les familles disposent d'un bon accès pour pouvoir bénéficier des formations à distance. Et puis il serait important de veiller à ce que les enseignants soient bien formés à l’utilisation des plateformes numériques et puissent être préparés à intégrer des enseignements à distance dans leurs cours. Il faudrait que les autorités chargées de la gestion des établissements scolaires investissent dans des stratégies de préparation et cherchent à savoir qui, parmi leurs élèves, est issu d’une famille défavorisée et pourrait avoir besoin de plus de soutien durant cette période.
Est-ce que ce soutien pourrait inclure du matériel informatique, par exemple pour des familles avec plusieurs enfants qui ne disposeraient que d’un seul, voire d’aucun ordinateur ?
Probablement. Dans un ménage moyen – même en Europe –, il n’y a pas nécessairement un ordinateur pour chaque enfant. Ou la capacité du réseau ou de la ligne téléphonique est insuffisante pour pouvoir connecter correctement plusieurs appareils en même temps.
Dans ces changements que vous décrivez Anna, quel sera le rôle de BEI ? Quelle aide peut-elle apporter ?
Comme ces 20 dernières années, nous accompagnerons largement les pays, les régions, les communes, les promoteurs privés qui veulent investir dans la mise au point de systèmes éducatifs. Nous finançons des infrastructures scolaires depuis l’an 2000, et de plus en plus, nous apportons également un soutien et des ressources pour mettre en place des infrastructures numériques et assurer la formation des enseignants à la gestion des outils numériques et de formation à distance. Ainsi, le rôle de la Banque européenne d’investissement consisterait d’une part à veiller à ce que l'on soit conscient de l'importance à accorder à l’éducation dans la préparation à des événements tels que cette pandémie, car il est essentiel d’avoir une stratégie pour l’éducation. Et ensuite, la Banque sera là pour soutenir, au moyen de ses financements, les efforts des prestataires de services d’enseignement dans les écoles et les infrastructures numériques.
Une dernière question pour vous, Anna. Comme tout le personnel de la Banque européenne d’investissement, vous télétravaillez pour le moment pour respecter la distanciation sociale, et vos enfants sont à la maison eux-aussi, parce que les écoles ont fermé. Avez-vous des conseils aux parents qui assurent l’école à distance ?
Essayez de faire face autant que vous le pouvez. Personnellement, je fais du yoga seule le matin, pour avoir un peu de temps pour moi et me centrer. Ce qui est important, selon moi, c’est d’essayer autant que possible d’avoir une sorte de planning, mais également de rester suffisamment fort pour pouvoir résister lorsque tout à coup, tout s’écroule. Et de garder une bonne réserve d'optimisme et de bonne humeur, quoi qu’il arrive. Mais aussi, soyez attentifs aux possibilités qui s’offrent à vous. Par exemple, mes enfants étudient en français et nous avons vu que la télévision publique française propose un très bon programme pour les enfants qui sont en première année de primaire. Ma fille regarde la télé, il y a un enseignant avec un tableau blanc, et pour elle cette émission est utile et vient compléter tout ce qu’elle peut apprendre avec nous et grâce au matériel qu’elle reçoit de son école.
Consultez la page Est-ce que cela change tout ? de la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE. Abonnez-vous au podcast sur i Tunes, Acast et Spotify.