Ça avait l’air compliqué et sale. Il y avait des odeurs bizarres et ça ne semblait pas très amusant.

Telles furent les impressions de Philipp Roesch-Schlanderer après sa première visite dans une salle de sport il y a huit ans. À l’époque, il étudiait à l’université Columbia de New York dans le cadre d’un programme d’échange et souffrait d’un léger surpoids. Il souhaitait passer quelques heures par semaine à transpirer sur un vélo d’exercice ou sur un tapis de course, ou encore à soulever de la fonte.

« Je me suis retrouvé dans une salle de sport vieillotte et malodorante installée dans une cave », explique-t-il. « Les équipements étaient dépassés et poussiéreux. Je ne savais pas par où commencer, comment régler les machines, ni combien de temps m’entraîner. Je me suis demandé pourquoi, bien que le monde ait tellement été transformé par les technologies, les salles de sport étaient restées bloquées à l’époque d’Arnold Schwarzenegger. »

Des machines et des applications

Cette mauvaise expérience a incité Philipp Roesch-Schlanderer, de retour en Allemagne, à créer eGym, une société qui allie des applications et des logiciels à des machines de renforcement musculaire de pointe qui se connectent au nuage et rendent ainsi les séances d’entraînement interactives et amusantes. eGym, qui a été lancée en 2013, propose 18 machines électroniques qui s’ajustent automatiquement aux objectifs et aux capacités de chacun. Aujourd'hui, plus de 1 000 salles de sport en Europe et aux États-Unis utilisent la technologie eGym.