Nina Poxleitner, Julian Richter et Lisa-Maria Sommer-Fein ont enseigné pendant deux ans dans des écoles publiques du centre-ville de Vienne, où ils ont travaillé avec de nombreux élèves issus de familles immigrées.

Pour chacun d’eux, intégrer Teach for Austria revenait à s’écarter d’un parcours professionnel plus traditionnel dans le monde de l’entreprise. Cela leur a ouvert les yeux sur les difficultés rencontrées par les immigrés pour s’adapter à un nouveau cadre de vie, à une nouvelle langue et à une nouvelle culture. Et cela a marqué une étape vers des choix de carrière qui auront un impact positif sur la vie des gens.

« Ces deux années passées à enseigner à ces enfants m’ont appris que, rien qu’avec quelques idées et un peu de bonne volonté, je pouvais, même à ma petite échelle, contribuer à changer le cours des choses », fait savoir Julian.

Et Nina de poursuivre : « Comme beaucoup de personnes de ma génération, je cherchais à donner un sens à mon travail. Je ne m’épanouissais pas dans ce que je faisais. En fait, je n’avais jamais voulu être enseignante. J'ai plutôt pris conscience que ce travail pouvait apporter quelque chose aux autres. Et c’est finalement l’un des meilleurs choix que j’ai pu faire. »

Les trois enseignants ont tissé des liens d’amitié durant cette période et ont découvert qu’ils partageaient le même désir d’aider les autres. Il y a six ans, à l’issue de leur mission d’enseignement, ils ont créé leur première entreprise sociale. Depuis, trois autres entreprises ont vu le jour, et ce n’est pas terminé.

« Au début, nous avions simplement dans l’idée de créer quelque chose et de voir si cela pouvait donner une impulsion dans notre société, qui permettrait d’arriver à quelque chose de plus grand que ce que nous pourrions atteindre de manière individuelle », explique Julian.

En 2016, à l’époque de la crise des réfugiés, les trois amis ont lancé MTOP – More Than One Perspective –, une entreprise sociale qui facilite l’entrée de réfugiés qualifiés sur le marché du travail autrichien et tente de briser les stéréotypes négatifs. MTOP fonctionne en quelque sorte comme une agence pour l’emploi, et les entreprises font appel à ses services pour trouver une main-d’œuvre appropriée.

Les entreprises autrichiennes tirent parti des compétences et de la diversité des parcours professionnels des réfugiés, tandis que ces derniers bénéficient d’un accompagnement et d’une aide pour trouver et conserver plus facilement un emploi dans un nouvel environnement culturel.

MTOP a été finaliste de l’édition 2017 du concours de l’innovation sociale, organisé par l’Institut BEI afin de promouvoir des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux.