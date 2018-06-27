Avez-vous déjà été tellement malade que vos muscles étaient douloureux et que vous extraire de votre lit relevait de l’exploit ? Alors imaginez ce que vous pourriez ressentir si vous étiez une vache laitière de 700 kilos ! Impossible de proposer à un animal qui refuse de se déplacer ou de se nourrir une tisane ou un bouillon de poule qui l’aiderait à aller mieux. Lorsqu’on est éleveur, on doit disposer rapidement du bon médicament pour ses animaux.

L’entreprise bulgare Biovet est spécialisée dans la santé animale, et notamment celle des animaux d’élevage. Elle est un leader mondial dans le domaine des médicaments et des compléments nutritionnels à usage vétérinaire.

« Les médicaments pour animaux sont la base de la sécurité et de la sûreté de l’approvisionnement alimentaire, » affirme Anguel Jeliazkov, directeur général de Biovet. « Les vaccins sont très importants pour les animaux destinés à la consommation humaine, parce que nous voulons réduire les risques de maladies. La prévention des maladies animales et leur réduction permettent de garantir un approvisionnement alimentaire sûr et aide les éleveurs à rester en activité. »

En janvier, la Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 100 millions d’EUR avec Biovet pour renforcer la production et la recherche dans les domaines de la santé animale et de la microbiologie. Cette entreprise, une entité de la société pharmaceutique internationale Huvepharma, fabrique divers médicaments, dont des vaccins, ainsi que des compléments favorisant la santé pour les animaux comme les vaches, les moutons, les chevaux, les porcs et la volaille.

Le FEIS dope le secteur pharmaceutique bulgare

Biovet est l’une des premières entreprises bulgares à bénéficier du Fonds européen pour les investissements stratégiques, un programme lancé par la Banque et la Commission européenne afin d’apporter un soutien supplémentaire aux entreprises innovantes.

« L’expansion de Biovet est importante parce qu’elle contribue à la santé animale, » selon Venera Gandzhova, chargée de prêt de la BEI qui a traité le dossier de l’entreprise, « mais elle aide également le secteur pharmaceutique, qui est l’une des principales industries de la Bulgarie. »