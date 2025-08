Description

Le programme JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), un partenariat d’assistance technique conclu entre la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la KfW Bankengruppe (KfW), a maintenu son soutien à la préparation de projets d’envergure en vue de leur financement par des aides non remboursables au titre du Fonds de cohésion et des Fonds structurels pour le compte des 14 États membres bénéficiaires (Bulgarie, Croatie, Chypre, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie).

En 2013, ces pays ont soumis à la Commission 89 demandes de financement au titre des Fonds structurels de l'UE pour des projets ayant bénéficié d'une assistance au titre de JASPERS, contre 76 l'année précédente.

En 2013, la Commission a approuvé 86 demandes de financement, contre 53 en 2012. En outre, les autorités nationales ont approuvé pendant l'année 18 autres projets de moindre ampleur ayant bénéficié d'une assistance au titre de JASPERS.

Le coût d’investissement total pour les grands projets ayant bénéficié d'une assistance au titre de JASPERS et approuvés par la Commission entre 2007 et 2013 s'élève à 55,9 milliards d’EUR, dont 32,2 milliards d'EUR correspondent à des aides non remboursables de l'UE.