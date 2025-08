Description

Le rapport d’activité 2016 fournit les dernières informations sur les conseils spécialisés indépendants et l'appui au renforcement des capacités dispensés, dans le cadre de Jaspers, aux collectivités et aux bénéficiaires finals de projets destinés à être financés au titre des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) pour le compte des États membres.

En 2016, Jaspers est restée une pièce maîtresse de l'offre de conseils de la BEI, en s’acquittant d’une gamme de missions plus large et dans un plus grand nombre de pays que jamais auparavant. Jaspers a continué à opérer en vertu de trois mandats différents qui lui ont été confiés par la Commission européenne : son mandat principal, reçu de la DG Politique régionale et urbaine pour des investissements financés au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, le mandat IPA de la DG Politique européenne de voisinage et négociations d’élargissement et le mandat du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe attribué par la DG Mobilité et transports.

En 2016, Jaspers a achevé 127 missions pour l’ensemble de ses mandats. En tout, la Commission européenne a approuvé, en 2016, 61 projets soutenus par Jaspers et représentant un coût total de 11,6 milliards d’EUR, pour lesquels l’aide de l’UE apportée sous la forme de subventions a totalisé 6,8 milliards d’EUR.

Sur demande des États membres concernés, les services de conseil de Jaspers ont été étendus, en 2016, au Royaume-Uni, à l’Irlande et à l’Espagne, portant ainsi à 19 le nombre des États membres de l’UE dans lesquels Jaspers apporte des conseils sur le montage de projets, dans l’objectif de tirer le meilleur parti possible des Fonds structurels et du Fonds de cohésion.

Dans le cadre de l’appui fourni à la préparation de projets, Jaspers aide à renforcer les capacités administratives des pouvoirs publics. En 2016, de nouveaux domaines d’activité importants ont vu le jour, notamment des activités de renforcement des capacités à l’échelle de plusieurs pays et dans les pays concernés, dont ont bénéficié l’ensemble des États membres de l’UE et des pays candidats à l’adhésion via la Plateforme de réseautage Jaspers.