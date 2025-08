Description

Les efforts massifs déployés par l’Union européenne pour stimuler la reconstruction après la pandémie de coronavirus offrent une occasion unique de transformer son économie en la rendant plus verte et plus numérique – et, en fin de compte, plus compétitive. Le Rapport 2020-2021 de la BEI sur l’investissement examine les effets négatifs de la pandémie sur les investissements et les projets d’avenir des entreprises européennes, ainsi que les efforts qu’elles consentent pour répondre aux impératifs liés aux changements climatiques et à la révolution numérique. L’analyse présentée dans le rapport s’appuie sur un ensemble unique de bases de données et de données provenant d’une enquête menée auprès de 12 500 entreprises au cours de l’été 2020, en plein milieu de la crise du COVID-19. Tout en donnant un aperçu des lourdes conséquences qu’a eues la pandémie sur certaines formes d’investissement, le rapport montre qu’il y a aussi des raisons d’espérer, soulignant les domaines économiques dans lesquels l’Europe reste forte, tels que les technologies combinant l’innovation verte et numérique.

Les principales conclusions fournissent une synthèse concise et accessible des informations contenues dans le rapport principal.