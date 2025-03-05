Dans la série :
Description
L’Union européenne doit consolider sa position de chef de file mondial dans le domaine de la technologie, de l’innovation et de l’énergie propre. Si elle remédie à certaines difficultés majeures et tire parti de ses points forts actuels, l’Europe peut renforcer sa compétitivité, encourager la croissance économique et montrer au monde comment mener à bien la transition vers l’énergie verte. En bref, l’Europe doit :
- promouvoir une meilleure intégration du marché unique européen et en simplifier l’accès. La fragmentation du marché découlant de différences réglementaires et structurelles entrave la capacité des entreprises à profiter du marché européen dans toute son étendue. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises innovantes : 74 % d’entre elles considèrent les incohérences réglementaires comme un obstacle à l’expansion de leurs activités. Simplifier les tâches liées à la conformité réglementaire pourrait réduire les coûts. Ces tâches représentent aujourd’hui environ 1,8 % du chiffre d’affaires des entreprises (et 2,5 % pour les PME) ;
- canaliser les investissements vers les jeunes entreprises innovantes et la transformation numérique au sens large. L’Europe dispose d’un tissu industriel et d’une base de recherche solides, mais les entreprises innovantes peinent souvent à trouver les financements nécessaires pour développer leurs activités. Par ailleurs, l’intégration de l’analyse des mégadonnées et de l’intelligence artificielle dans la production et les services des entreprises européennes a moins progressé : dans l’UE, la proportion des entreprises utilisant ces services est inférieure de 6 points de pourcentage à celle observée aux États-Unis. Une amélioration dans ce domaine pourrait induire des gains de productivité considérables pour les entreprises européennes ;
- faire avancer la transition écologique. L’Europe doit assortir ses ambitieux objectifs climatiques d’une feuille de route réaliste et pragmatique qui permette aux entreprises de saisir les possibilités offertes par la transition écologique. La révolution énergétique bat son plein. En 2024, les énergies renouvelables ont fourni près de la moitié (48 %) de l’électricité consommée en Europe, tandis que les émissions provenant de la production d’électricité ont reculé de 13 %. Le leadership de l’Europe en matière d’action pour le climat porte également ses fruits sur le plan économique, les entreprises européennes profitant de la croissance des exportations de technologies à faible intensité de carbone. Ces exportations ont augmenté de 65 % depuis 2017, contre 79 % pour la Chine et seulement 22 % pour les États-Unis.
Une collaboration plus poussée, des investissements ciblés et un cadre réglementaire cohérent permettront à l’Europe de tirer parti de ses atouts pour favoriser une croissance durable et renforcer sa primauté technologique et sa résilience économique dans un environnement mondial de plus en plus concurrentiel.
Le rapport est disponible ici.
