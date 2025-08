Description

Au fait des nombreuses facettes du changement climatique, les auteurs de ce rapport abordent ce sujet sous l'angle économique, autrement dit en se basant sur cette science sociale qui permet de mesurer les incidences économiques des changements climatiques, ainsi que les avantages et les coûts engendrés par les efforts visant à les atténuer et à s'adapter à leurs effets.

En matière d'investissement, ce rapport analyse l'équilibre entre les engagements destinés à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et ceux favorisant l'adaptation à leurs effets. Il se penche également sur la planification de ces deux types d'investissements et sur l'urgence de les réaliser, sur les obstacles aux investissements, ainsi que sur les politiques visant à éliminer ces obstacles et à assurer la rentabilité des investissements. S'agissant de la croissance, cette étude examine notamment le lien entre l'action en faveur du climat et la croissance économique, les dimensions à court et long terme de ce lien et l'importance de l'innovation en tant qu'interface entre l'action en faveur du climat et la croissance économique.

L'un des principaux enseignements de ce rapport est qu'il reste une marge de manœuvre inexploitée qui doit permettre de rendre l'action de l'Europe en faveur du climat plus efficace, plus favorable à la croissance et mieux adaptée aux contraintes budgétaires.