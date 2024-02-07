Description
L’économie européenne est sous pression. La croissance ralentit et les défis concurrentiels se multiplient, tandis que les entreprises de l’UE doivent faire face aux exigences de la transition écologique. Le soutien coordonné des autorités nationales et des institutions de l’UE s’est révélé essentiel après la pandémie de COVID‑19, pour aider l’Europe à renforcer sa résistance aux chocs futurs et stimuler les investissements nécessaires à la transformation et à la modernisation de l’économie. En conséquence, des progrès ont été réalisés dans les domaines de la transition numérique, de l’efficacité énergétique, de la décarbonation et du renforcement des chaînes d’approvisionnement.
Le rythme des changements doit cependant s’accélérer, même s’il devient plus difficile de maintenir l’investissement. Pour rester compétitifs, l’Union européenne et ses États membres doivent améliorer la productivité, encourager l’innovation, remédier aux déficits de compétences, mettre au point de nouvelles technologies et soutenir les entreprises jeunes et dynamiques. Le rapport, qui s’appuie sur l’enquête annuelle du Groupe BEI sur l’investissement, donne un aperçu de la manière dont les entreprises de l’UE font face à ces pressions et indique si elles prennent les mesures nécessaires pour transformer leurs activités.
Les principales conclusions fournissent une synthèse concise et accessible des informations contenues dans le rapport principal.
Veuillez consulter notre article connexe: Rapport de la BEI sur l’investissement – Une transformation au service de la compétitivité
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