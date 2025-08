Description

L’enquête de la BEI sur l’investissement apporte un éclairage unique sur l’environnement de l’investissement des entreprises dans l’ensemble de l’Union européenne. Cet outil essentiel expose les besoins financiers des entreprises et les contraintes qui les empêchent de mener à bien leurs investissements. L’édition 2020 de l’enquête montre les conséquences de la crise due à la pandémie de COVID-19 sur les projets d’investissement des entreprises et met en évidence les caractéristiques des entreprises européennes en matière d’investissement dans les technologies numériques. Un autre volet s’intéresse à la manière dont les entreprises se préparent à gérer les effets des changements climatiques et la transition vers un avenir sobre en carbone. L’enquête sonde 12 000 entreprises dans les 27 pays de l’Union européenne et comprend un échantillon de référence au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Cette publication présente une synthèse des résultats enregistrés pour l’UE en 2020.

Cliquer pour consulter l’Enquête de la BEI sur l’investissement pour chaque pays de l’UE.