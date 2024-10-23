Description

Les entreprises de l’UE ont relativement bien résisté aux chocs récents tels que la crise énergétique. Toutefois, le durcissement de l’environnement économique commence à peser sur leur volonté de procéder à des investissements.

La part des entreprises prévoyant d’augmenter plutôt que de diminuer leurs investissements s’est réduite de moitié, passant de 14 % en 2023 à 7 % (solde net) en 2024.

En ce qui concerne l’avenir, les perspectives sont mitigées. L’édition 2024 de l’enquête de la BEI sur l’investissement, qui rassemble des données concernant quelque 13 000 entreprises dans l’Union européenne, montre que, dans l’ensemble, les entreprises sont préoccupées par l’environnement politique et réglementaire ainsi que par le climat économique général. En revanche, elles se montrent plus optimistes quant aux perspectives commerciales et aux conditions financières, qu’elles voient s’améliorer légèrement.

Il ressort également de l’enquête que de nombreuses entreprises européennes sont satisfaites de leurs niveaux d’investissement ces trois dernières années et se sont engagées à lutter contre les changements climatiques et à adopter les technologies numériques.

Veuillez consulter notre article connexe: Enquête 2024 de la BEI sur l’investissement