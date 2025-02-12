Description
Cet aperçu unique de l’investissement privé en France examine les besoins financiers des entreprises et les contraintes auxquelles elles sont confrontées. L’édition 2024 fournit également des indications sur les problèmes urgents auxquels les entreprises font face, comme les changements climatiques, le coût élevé de l’énergie et la transition écologique. Menée depuis 2016, cette enquête sonde quelque 13 000 entreprises de toute l’Union européenne, ainsi qu’un petit échantillon d’entreprises aux États-Unis.
Toutes les publications de cette série
- EIB Investment Survey 2025: Austria overview
- EIB Investment Survey 2025: Poland overview
- EIB Investment Survey 2025: Romania overview
- EIB Investment Survey 2025: Denmark overview
- EIB Investment Survey 2025: Greece overview
- EIB Investment Survey 2025: Slovakia overview
- EIB Investment Survey 2025: Belgium overview
- EIB Investment Survey 2025: Netherlands overview
- EIB Investment Survey 2025: Sweden overview
- EIB Investment Survey 2025: Estonia overview
- EIB Investment Survey 2025: Czechia overview
- EIB Investment Survey 2025: Luxembourg overview
- EIB Investment Survey 2025: United States overview
- EIB Investment Survey 2025: Lithuania overview
- EIB Investment Survey 2025: Ireland overview
- EIB Investment Survey 2025: Italy overview
- EIB Investment Survey 2025: Germany overview
- EIB Investment Survey 2025: Portugal overview
- EIB Investment Survey 2025: Hungary overview
- EIB Investment Survey 2025: Finland overview
- EIB Investment Survey 2025: Slovenia overview
- EIB Investment Survey 2025: Malta overview
- EIB Investment Survey 2025: Spain overview
- EIB Investment Survey 2025: Cyprus overview
- EIB Investment Survey 2025: France overview
- EIB Investment Survey 2025: Bulgaria overview
- EIB Investment Survey 2025: Latvia overview
- EIB Investment Survey 2025: Croatia overview
- EIB Investment Survey 2025
- EIB Investment Survey 2024: Austria overview
- EIB Investment Survey 2024: Belgium overview
- EIB Investment Survey 2024: Bulgaria overview
- EIB Investment Survey 2024: Croatia overview
- EIB Investment Survey 2024: Cyprus overview
- EIB Investment Survey 2024: Czechia overview
- EIB Investment Survey 2024: Denmark overview
- EIB Investment Survey 2024: Estonia overview
- EIB Investment Survey 2024: Finland overview
- EIB Investment Survey 2024: Germany overview
- EIB Investment Survey 2024: Greece overview
- EIB Investment Survey 2024: Hungary overview
- EIB Investment Survey 2024: Ireland overview
- EIB Investment Survey 2024: Latvia overview
- EIB Investment Survey 2024: Lithuania overview
- EIB Investment Survey 2024: Italy overview
- EIB Investment Survey 2024: Portugal overview
- EIB Investment Survey 2024: Poland overview
- EIB Investment Survey 2024: The Netherlands overview
- EIB Investment Survey 2024: Luxembourg overview
- EIB Investment Survey 2024: Malta overview
- EIB Investment Survey 2024: Romania overview
- EIB Investment Survey 2024: Slovakia overview
- EIB Investment Survey 2024: Slovenia overview
- EIB Investment Survey 2024: Spain overview
- EIB Investment Survey 2024: Sweden overview
- EIB Investment Survey 2024: United States overview
- Enquête 2024 de la BEI sur l’investissement – Synthèse concernant l’Union européenne
- EIB Investment Survey 2023 - Denmark overview
- EIB Investment Survey 2023 - Croatia overview
- EIB Investment Survey 2023 - Greece overview
- EIB Investment Survey 2023 - United States overview
- EIB Investment Survey 2023 - Malta overview
- EIB Investment Survey 2023 - Poland overview
- EIB Investment Survey 2023 - Estonia overview
- EIB Investment Survey 2023 - Slovakia overview
- EIB Investment Survey 2023 - Latvia overview
- EIB Investment Survey 2023 - Bulgaria overview
- EIB Investment Survey 2023 - Cyprus overview
- EIB Investment Survey 2023 - Lithuania overview
- EIB Investment Survey 2023 - Hungary overview
- EIB Investment Survey 2023 - Sweden overview
- EIB Investment Survey 2023 - Portugal overview
- EIB Investment Survey 2023 - Slovenia overview
- EIB Investment Survey 2023 - Austria overview
- EIB Investment Survey 2023 - Finland overview
- EIB Investment Survey 2023 - Ireland overview
- EIB Investment Survey 2023 - Romania overview
- EIB Investment Survey 2023 - Czech Republic overview
- EIB Investment Survey 2023 - Spain overview
- Enquête 2023 de la BEI sur l’investissement – Synthèse concernant la France
- EIB Investment Survey 2023 - Italy overview
- EIB Investment Survey 2023 - Luxembourg overview
- EIB Investment Survey 2023 - Belgium overview
- EIB Investment Survey 2023 - Germany overview
- EIB Investment Survey 2023 - Netherlands overview
- EIB Investment Survey 2023 - CESEE overview
- Enquête 2023 de la BEI sur l’investissement – Synthèse concernant l’Union européenne
- The state of local infrastructure investment in Europe - EIB Municipalities Survey 2022-2023
- What drives firms' investment in climate action? Evidence from the 2022-2023 EIB Investment Survey
- Digitalisation in Europe 2022-2023: Evidence from the EIB Investment Survey
- EIB Investment Survey 2022 - Croatia overview
- EIB Investment Survey 2022 - Czech Republic overview
- EIB Investment Survey 2022 - Spain overview
- EIB Investment Survey 2022 - Greece overview
- EIB Investment Survey 2022 - Romania overview
- EIB Investment Survey 2022 - Denmark overview
- EIB Investment Survey 2022 - Finland overview
- EIB Investment Survey 2022 - Luxembourg overview
- EIB Investment Survey 2022 - Cyprus overview
- EIB Investment Survey 2022 - Bulgaria overview
- EIB Investment Survey 2022 - Austria overview
- EIB Investment Survey 2022 - Malta overview
- EIB Investment Survey 2022 - Latvia overview
- EIB Investment Survey 2022 - Poland overview
- EIB Investment Survey 2022 - USA overview
- EIB Investment Survey 2022 - Hungary overview
- EIB Investment Survey 2022 - Lithuania overview
- EIB Investment Survey 2022 - Ireland overview
- EIB Investment Survey 2022 - Sweden overview
- EIB Investment Survey 2022 - Slovenia overview
- EIB Investment Survey 2022 - Belgium overview
- EIB Investment Survey 2022 - Slovakia overview
- EIB Investment Survey 2022 - Estonia overview
- EIB Investment Survey 2022 - Netherlands overview
- EIB Investment Survey 2022 - Portugal overview
- EIB Investment Survey 2022 - CESEE overview
- Regional Cohesion in Europe 2021-2022
- What drives firms' investment in climate action?
- Digitalisation in Europe 2021-2022
- EIB Investment Survey 2021 - USA overview
- EIB Investment Survey 2021 - United Kingdom overview
- EIB Investment Survey 2021 - Sweden overview
- EIB Investment Survey 2021 - Spain overview
- EIB Investment Survey 2021 - Slovenia overview
- EIB Investment Survey 2021 - Slovakia overview
- EIB Investment Survey 2021 - Romania overview
- EIB Investment Survey 2021 - Portugal overview
- EIB Investment Survey 2021 - Poland overview
- EIB Investment Survey 2021 - Netherlands overview
- EIB Investment Survey 2021 - Malta overview
- EIB Investment Survey 2021 - Luxembourg overview
- EIB Investment Survey 2021 - Lithuania overview
- EIB Investment Survey 2021 - Latvia overview
- EIB Investment Survey 2021 - Italy overview
- EIB Investment Survey 2021 - Ireland overview
- EIB Investment Survey 2021 - Hungary overview
- EIB Investment Survey 2021 - Greece overview
- EIB Investment Survey 2021 - Germany overview
- Enquête 2021 de la BEI sur l’investissement – Synthèse concernant la France
- EIB Investment Survey 2021 - Finland overview
- EIB Investment Survey 2021 - Estonia overview
- EIB Investment Survey 2021 - Czech Republic overview
- EIB Investment Survey 2021 - Denmark overview
- EIB Investment Survey 2021 - Cyprus overview
- EIB Investment Survey 2021 - Croatia overview
- EIB Investment Survey 2021 - CESEE overview
- EIB Investment Survey 2021 - Bulgaria overview
- EIB Investment Survey 2021 - Belgium overview
- EIB Investment Survey 2021 - Austria overview
- Enquête 2021 de la BEI sur l’investissement – Synthèse concernant l’UE
- Regional Cohesion in Europe 2020-2021
- European firms and climate change 2020/2021
- The state of local infrastructure investment in Europe
- Digitalisation in Europe 2020-2021
- Enquête EIBIS 2020 – Synthèse concernant l’UE
- EIBIS 2020 - Ireland overview
- EIBIS 2020 - Italy overview
- EIBIS 2020 - Latvia overview
- EIBIS 2020 - Lithuania overview
- EIBIS 2020 - Luxembourg overview
- EIBIS 2020 - Malta overview
- EIBIS 2020 - Netherlands overview
- EIBIS 2020 - Poland overview
- EIBIS 2020 - Portugal overview
- EIBIS 2020 - Romania overview
- EIBIS 2020 - Denmark overview
- EIBIS 2020 - Estonia overview
- EIBIS 2020 - Finland overview
- Enquête EIBIS 2020 – Synthèse concernant la France
- EIBIS 2020 - Germany overview
- EIBIS 2020 - Greece overview
- EIBIS 2020 - Hungary overview
- EIBIS 2020 - Slovakia overview
- EIBIS 2020 - Slovenia overview
- EIBIS 2020 - Spain overview
- EIBIS 2020 - Sweden overview
- EIBIS 2020 - Czech Republic overview
- EIBIS 2020 - Cyprus overview
- EIBIS 2020 - CESEE overview
- EIBIS 2020 - Croatia overview
- EIBIS 2020 - Bulgaria overview
- EIBIS 2020 - Austria overview
- EIBIS 2020 - Belgium overview
- EIBIS 2020 - United Kingdom overview
- EIBIS 2020 - USA overview
- Going green
- Who is prepared for the new digital age? - Evidence from the EIB Investment Survey
- EIBIS 2019 - USA overview
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2019 – Union européenne
- EIBIS 2019 - United Kingdom overview
- EIBIS 2019 - Sweden overview
- EIBIS 2019 - Spain overview
- EIBIS 2019 - Slovenia overview
- EIBIS 2019 - Slovakia overview
- EIBIS 2019 - Romania overview
- EIBIS 2019 - Portugal overview
- EIBIS 2019 - Poland overview
- EIBIS 2019 - Netherlands overview
- EIBIS 2019 - Malta overview
- EIBIS 2019 - Luxembourg overview
- EIBIS 2019 - Lithuania overview
- EIBIS 2019 - Latvia overview
- EIBIS 2019 - Italy overview
- EIBIS 2019 - Ireland overview
- EIBIS 2019 - Hungary overview
- EIBIS 2019 - Greece overview
- EIBIS 2019 - Germany overview
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2019 – France
- EIBIS 2019 - Finland overview
- EIBIS 2019 - Estonia overview
- EIBIS 2019 - Czech Republic overview
- EIBIS 2019 - Denmark overview
- EIBIS 2019 - Croatia overview
- EIBIS 2019 - Bulgaria overview
- EIBIS 2019 - Belgium overview
- EIBIS 2019 - Austria overview
- EIBIS 2019 - CESEE overview
- EIBIS 2019 - Cyprus overview
- Enquête 2018 de la BEI sur l’investissement – Synthèse concernant les pays ECESE
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Autriche
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Belgique
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Bulgarie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Croatie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Chypre
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – République tchèque
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Danemark
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Estonie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Union européenne
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Finlande
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – France
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Allemagne
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Grèce
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Hongrie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Irlande
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Italie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Lettonie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Lituanie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Luxembourg
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Malte
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Pays-Bas
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Pologne
- EIBIS en 2018 – Portugal
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Roumanie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Slovaquie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Slovénie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Espagne
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Suède
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2018 – Royaume-Uni
- Enquête EIBIS 2017 – Résultats régionaux
- Enquête EIBIS 2017 – Synthèse concernant les pays ECESE
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Union européenne
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Autriche
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Belgique
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Bulgarie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Croatie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Chypre
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – République tchèque
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Danemark
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Estonie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Finlande
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – France
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Allemagne
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Grèce
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Hongrie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Irlande
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Italie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Lettonie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Lituanie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Luxembourg
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Malte
- Enquête EIBIS 2017 – Infrastructures municipales
- Enquête EIBIS 2017 – Infrastructures municipales : vue d’ensemble de l’UE
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Pays-Bas
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Pologne
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Portugal
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Roumanie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Slovaquie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Slovénie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Espagne
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Suède
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2017 – Royaume-Uni
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Belgique
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Bulgarie
- Enquête EIBIS 2016 – Synthèse concernant les pays ECESE
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Croatie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Chypre
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – République tchèque
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Danemark
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Estonie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Union européenne
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Finlande
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Allemagne
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Grèce
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Hongrie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Irlande
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Lettonie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Lituanie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Luxembourg
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Malte
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Pays-Bas
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Portugal
- Enquête EIBIS – Enquête à l’échelle de l’UE sur les activités d'investissement et les besoins de financement des entreprises – 2016-2017
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Roumanie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Slovaquie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Slovénie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Espagne
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Suède
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Royaume-Uni
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Italie
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Autriche
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – France
- Enquête de la BEI sur l’investissement en 2016 – Pologne