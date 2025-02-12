Description

Cet aperçu unique de l’investissement privé en France examine les besoins financiers des entreprises et les contraintes auxquelles elles sont confrontées. L’édition 2024 fournit également des indications sur les problèmes urgents auxquels les entreprises font face, comme les changements climatiques, le coût élevé de l’énergie et la transition écologique. Menée depuis 2016, cette enquête sonde quelque 13 000 entreprises de toute l’Union européenne, ainsi qu’un petit échantillon d’entreprises aux États-Unis.