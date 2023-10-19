Description

Cet aperçu unique de l’investissement privé dans l’Union européenne examine les besoins financiers des entreprises et les contraintes auxquelles elles sont confrontées. L’édition 2023 fournit également des indications sur les problèmes urgents auxquels les entreprises font face, comme les changements climatiques, le coût élevé de l’énergie et la transition écologique. Menée depuis 2016, cette enquête sonde quelque 13 000 entreprises de toute l’Union européenne, ainsi qu’un petit échantillon d’entreprises aux États-Unis.

Veuillez consulter notre article connexe: Enquête 2023 de la BEI sur l’investissement – Synthèse concernant l’Union européenne