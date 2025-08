Le Kosovo et la BEI

La BEI est active dans les Balkans occidentaux depuis 1977 et a signé sa première opération au Kosovo* en 2007.

En juin 2013, la BEI a signé avec le Kosovo un accord-cadre qui lui permet de financer des projets prioritaires, en particulier dans les secteurs de l’environnement, des transports, des télécommunications et des infrastructures énergétiques, tous essentiels pour le développement du pays.

L’intervention de la BEI facilite le cofinancement de projets avec d’autres bailleurs de fonds et soutient la mise en place du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO) ainsi que de la Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility (WBEDIF).

Nous avons contribué au développement des liaisons stratégiques du pays avec ses voisins. Un exemple emblématique est la construction du nouveau tronçon d’autoroute à chaussée unique de 30 km entre Peja et Kijeve, qui fait partie de la route 6b de l’Observatoire des transports de l’Europe du Sud-Est (SEETO), reliant Pristina, la capitale du Kosovo, à la frontière avec le Monténégro. Outre le concours de 80 millions d’euros octroyé par la BEI (pour le Kosovo, le plus grand prêt jamais signé avec une institution financière internationale), une aide non remboursable de 3,2 millions d’euros au titre du CIBO et une subvention de 1 million d’euros au titre de l’initiative Résilience économique de la BEI ont appuyé la préparation et la mise en œuvre du projet.

Nous avons également financé la modernisation du réseau ferroviaire national afin de l’intégrer au corridor oriental/Méditerranée orientale du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), qui relie les Balkans occidentaux à l’Autriche, à la Grèce et à la Bulgarie. En plus de favoriser les liaisons dans la région et avec l’UE, le projet contribue à améliorer l’expérience des voyageurs et la capacité de transport de fret et à réduire les émissions de CO 2 , ce qui est bénéfique pour l’environnement et, in fine, pour la vie des populations.

* Cette désignation ne préjuge en rien de la position exprimée par les États membres de l’UE sur le statut du Kosovo et est compatible avec la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies et avec l’avis rendu par la Cour internationale de justice le 22 juillet 2010 au sujet de la déclaration d’indépendance du Kosovo.