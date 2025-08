Un développement accéléré des districts du sud et du centre de la Serbie

L’autoroute E-80 Niš-Merdare est un prolongement du corridor X, qui relie la Bulgarie à la mer Adriatique puis à l’Albanie. Elle fait partie de l’autoroute de la paix, qui se compose de tronçons reliant les villes de Niš (Merošina), Pločnik, Merdare et Priština, sur une longueur totale de 103,4 km.

La Banque européenne d’investissement et la Banque européenne pour la restructuration et le développement prêtent 185 millions d’euros pour la première phase allant de Niš à Pločnik, somme à laquelle viennent s’ajouter une subvention de 40 millions d’euros de l’UE et un financement de l’État serbe.

Lors de l’inauguration, le président serbe Aleksandar Vučić a souligné qu’une bonne connectivité est très importante pour attirer des investisseurs étrangers dans le district de Toplica, dans le sud de la Serbie.

« Je tiens à remercier nos partenaires de l’Union européenne pour leur soutien formidable et pour la subvention de 40 millions d’euros octroyée pour ce tronçon routier », a déclaré M. Vučić.

Et d’ajouter : « Dans 20, 30 ans, ce sera l’une des autoroutes les plus fréquentées. »

Amélioration de la sécurité routière et renforcement des capacités

Une fois achevée, l’autoroute engendrera des investissements, des emplois et des opportunités économiques pour le sud et le centre de la Serbie en reliant les zones industrielles de Niš, Kuršumlija et Prokuplje, et permettra d’accélérer les échanges commerciaux avec l’Albanie et l’Union européenne. La durée du trajet entre Niš et Merdare sera réduite de moitié.

Les nouvelles infrastructures routières, qui offriront une sécurité, une capacité et une qualité renforcées, permettront une diminution des accidents de la circulation de 16 %. Les encombrements seront sensiblement réduits, car le réseau routier actuel traverse des zones urbaines et rurales, et les villes le long de l’autoroute et le poste-frontière de Merdare se trouvent fréquemment engorgés.

« L’autoroute aura des retombées considérables, car elle soulagera la ville de Prokuplje du trafic de transit », explique Miodrag Pantović, un résident de cette ville qui est le chef-lieu du district de Toplica. « Les véhicules lourds qui passent actuellement par le centre-ville pourront le contourner par l’autoroute. »

Plus de 140 millions d’euros de subvention de l’Union européenne

L’autoroute de la paix est l’un des projets phares du plan économique et d’investissement de l’UE pour les Balkans occidentaux. D’un coût estimé à 947 millions d’euros, le projet est soutenu par plus de 140 millions d’euros de subventions de l’UE, acheminés par l’intermédiaire du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO). Il bénéficie également de l’assistance technique du CIBO pour la préparation d’études de faisabilité et l’avant-projet détaillé.

Un symbole de coopération et de connectivité

Le contrat relatif à ce premier tronçon de l’autoroute a été signé en septembre 2021, lors de la visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

« Je suis très heureuse d’avoir été présente pour cette signature », a-t-elle déclaré à l’époque.

« Une signature qui symbolise nos projets ambitieux en matière de coopération et de connectivité. Ainsi, nous construisons ensemble notre avenir européen commun. Car je suis fermement convaincue que l’avenir de la Serbie est dans l’Union européenne. »