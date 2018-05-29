La capacité de transporter des personnes et des biens est un élément clé pour l'avenir économique du plus jeune pays d’Europe, le Kosovo*. C’est pour cela qu’une nouvelle autoroute de 30 km de long, prévue dans l’ouest du pays, revêt une importance aussi vitale.

« Cette route contribuera à la cohésion nationale et facilitera les longs trajets à travers le pays », affirme Piers Vickers, économiste en chef spécialisé en transports régionaux à la Banque européenne d’investissement, laquelle a prêté 80 millions d’EUR pour construire l’autoroute. Cette nouvelle voie de circulation divisera par deux le temps requis pour relier Peja à Pristina, sur un axe emprunté chaque jour par 15 000 véhicules et qui absorbe 95 % du transport de fret et de voyageurs au Kosovo.

Le programme pour la connectivité

En 2013, la BEI a signé avec le Kosovo un accord-cadre qui lui permet de financer des projets prioritaires dans les secteurs de l'environnement, des transports, des télécommunications et des infrastructures énergétiques – tous essentiels pour le développement de ce pays. Cette année, la BEI a signé le prêt relatif à cette autoroute, qui représente son aide financière la plus importante jamais accordée au Kosovo.

« Ce prêt est le plus élevé que le Kosovo ait jamais contracté », explique Lum Mita, directeur de la coopération financière internationale au ministère kosovar des finances. « Il représente 1,8 % du PIB du pays. »