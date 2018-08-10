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PV NOOR ATLAS

Signature(s)

Montant
129 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 129 000 000 €
Énergie : 129 000 000 €
Date(s) de signature
13/12/2019 : 129 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 août 2018
Statut
Référence
Signé | 13/12/2019
20160665
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PV NOOR ATLAS
OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 129 million
EUR 272 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Le projet NOOR ATLAS a pour objectif la construction de sept centrales solaires photovoltaiques, à l'est et au sud du royaume du Maroc, totalisant une puissance installée de 240MW.

L'opération constitue la seconde phase du «Programme Solaire Photovoltaique» mis en œuvre par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) pour développer l'énergie solaire dans les territoires reculés au Maroc, conformément à l'objectif du pays d'augmenter la part de l'énergie renouvelable jusqu'à 52% en 2030 et conformément au "Plan solaire marocain" (MSP). Le projet aura des impacts économiques et sociaux positifs. Il contribuera à réduire la dépendance énergétique du pays en améliorant significativement l'empreinte carbone. La réalisation de cette infrastructure fournira également de nouveaux emplois dans un secteur en expansion. Le projet est en cohérence avec le "Plan d'Action Maroc pour la mise en oeuvre du statut avancé (2013-2017)" de l'Union européenne (UE). La Commission européenne a contribué au développement de l'énergie propre et notamment l'énergie solaire au Maroc à travers des programmes d'assistance technique et de financement des infrastructures.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La Banque étudiera les informations fournies lors de l'instruction afin de s'assurer que le projet est conforme à ses normes environnementales et sociales mais aussi aux directives de l'UE. Le projet est situé dans un territoire désertique à distance des zones protégées. Si l'opération était situés dans l'UE, il tomberait sous l'annexe II de la directive sur l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement EIE (2014/52/UE modifiant la directive EIE 2011/92/UE), exigeant des autorités compétentes de déterminer si une EIE est requise. La Banque veillera à ce que le projet soit conforme à la législation nationale, aux principes pertinents des directives de l'UE et aux normes environnementales et sociales de la BEI.

Le promoteur a l'intention de lancer un appel d'offres ouvert et compétitif pour l'ingénierie, le marché et la construction des installations. La Banque exigera que le promoteur s'assure que la mise en œuvre du projet se fera conformément au "Guide de passation de marché" de la Banque.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ONEE - NOOR ATLAS - Cadre de gestion environnementale et sociale du projet solaire photovoltaïque de Noor Atlas
Date de publication
29 Oct 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83281834
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
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Résumé non technique - ONEE - NOOR ATLAS - Cadre de gestion environnementale et sociale du projet solaire photovoltaïque de Noor Atlas - Résumé non-technique
Date de publication
29 Oct 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87970451
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE - NOOR ATLAS
Date de publication
26 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87663532
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Site d’Enjil
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172770250
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Plan de Gestion Environmental et Social - Site de Bouanane
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172812001
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Site de Boudnib
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172798159
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Plan de Gestion Environmental et Social - Site de Boudnib
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172749953
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Site de TanTan
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172798160
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
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Pays méditerranéens
Pays
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Plan de Gestion Environmental et Social - Site de TaTa
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172804334
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
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Pays méditerranéens
Pays
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Site de Bouanane
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172758775
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Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Site de Bouanane
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172770249
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Plan de Gestion Environmental et Social - Site d’Enjil
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172798576
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
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Pays méditerranéens
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Plan de Gestion Environmental et Social - Site de TanTan
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172724982
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Site de TanTan
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172724981
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
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Pays méditerranéens
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Site d’Enjil
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172758778
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Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
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Pays méditerranéens
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Site de TaTa
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172812000
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
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Pays méditerranéens
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Site de TaTa
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
français
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Prêts
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172770248
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
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Pays méditerranéens
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Site de Boudnib
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172718719
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20160665
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Pays méditerranéens
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Étude d’Impact Environnemental et Social
Date de publication
26 Apr 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
206505976
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
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20160665
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes
Date de publication
26 Apr 2024
Langue
français
Sujet général
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Numéro du document
206520311
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
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20160665
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - PV Noor Atlas Bouanane
Date de publication
1 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235652675
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas Enjil
Date de publication
1 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235657972
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas Tata
Date de publication
1 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235661922
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas Tantan
Date de publication
1 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235657614
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas – Ain Beni Mathar
Date de publication
1 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235662642
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas Boudnib
Date de publication
1 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235648479
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160665
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
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Fiche récapitulative
PV NOOR ATLAS
Fiche technique
PV NOOR ATLAS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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