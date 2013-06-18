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FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES

Signature(s)

Montant
750 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 750 000 000 €
Énergie : 750 000 000 €
Date(s) de signature
28/12/2015 : 125 000 000 €
12/08/2015 : 125 000 000 €
19/12/2013 : 150 000 000 €
18/12/2013 : 150 000 000 €
19/12/2013 : 200 000 000 €
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PARC PHOTOVOLTAIQUE CESTAS

Fiche récapitulative

Date de publication
18 juin 2013
Statut
Référence
Signé | 18/12/2013
20120442
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES
Banques acceptables
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 750 million
EUR 1500 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financement de projets d'énergies renouvelables, principalement éolienne et photovoltaïque, sur l'ensemble du territoire francais.

Le projet portera notamment sur le financement des énergies renouvelables suivantes :
- éolienne
- photovoltaïque
- hydraulique
- géothermique.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Cette opération vise à générer des avantages environnementaux en soutenant des projets qui contribuent à atténuer le changement climatique et à réduire la consommation d'énergie. En raison de leurs caractéristiques techniques, certaines des allocations proposées sont susceptibles de relever de l'Annexe II de la directive concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. La Banque évaluera la capacité et les procédures d'intermédiaires financiers à assurer la conformité à la réglementation environnementale nationale et européenne sur la biodiversité.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés utilisées par le promoteur doivent se conformer aux directives communautaires sur les marchés publics (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiée par le règlement 1874/2004). Les procédures seront analysées lors des évaluations.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48270897
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Résumé non technique - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Projet Géothermie Villages Nature
Date de publication
20 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52955104
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Environmental Impact Study - Bétout Project
Date de publication
20 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57350267
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Environmental Impact Study - Project Air Watt
Date de publication
20 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57350790
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Résumé non technique - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Project LCV Porette Nérone
Date de publication
20 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57350793
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Environmental Impact Study - Project Belvesol (Gerosolaire)
Date de publication
20 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57351107
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Résumé non technique - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Project Synergie Maurienne
Date de publication
20 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57351194
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Résumé non technique - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Project LCV Miroir
Date de publication
20 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57351460
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Environmental Impact Study - Moulin de Sehen Project
Date de publication
20 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57354108
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Environmental Impact Study - Maia Eolis Bernes Project
Date de publication
20 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57356476
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - PARC EOLIEN DE VAUX-COULOMMES
Date de publication
20 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62523517
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Résumé non technique - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Projet de parc éolien de Neuilly-Saint-Front et Monnes
Date de publication
11 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76901811
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Résumé non technique - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Projet de Parc Eolien de Pays de Retz Sud
Date de publication
11 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76914427
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Résumé non technique - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Projet de Parc Eolien de Soulanes de Nore
Date de publication
11 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76915896
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Résumé non technique - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Projet de parc éolien de Plessier Rozainvillers / Mézières en Santerre / Hangest en Santerre
Date de publication
11 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76894718
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Etude d'Impact sur L'Environnement - Projet de parc éolien des Monts (Aube)
Date de publication
25 Sep 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78707797
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Etude d'Impact - Projet de serres agricoles photovoltaïques - Saint-Martin-de-Crau
Date de publication
25 Sep 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78705397
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Etude d'Impact - Projet de Construction de serres et bâtiments avec toiture photovoltaïque à St-Simon-de-Pellouaille, Département de la Charente-Maritime
Date de publication
25 Sep 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78706490
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Etude d'Impact - Projet de Centrale photovoltaïque de La Forêt, Cantal
Date de publication
25 Sep 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78714073
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Etdue d'Impact - Projet de Parc Photovoltaïque de Clarensac
Date de publication
25 Sep 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78716392
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Etude d'Impact - Parc éolien de Laur Eole, Département Haute Garonne
Date de publication
25 Sep 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78723955
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Dossier d'Etude d'Impact
Date de publication
26 Sep 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63610647
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Etude d'Impact du Projet de centrale photovoltaïque sur le site CCMP de Pauillac / St-Estèphe
Date de publication
26 Sep 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57430531
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES
Date de publication
9 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135925623
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120442
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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