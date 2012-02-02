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S7 AND S8 EXPRESSWAYS (TEN) - POLAND

Signature(s)

Montant
900 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 900 000 000 €
Transports : 900 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2012 : 900 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 11/12/2012
20120202
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
S7 AND S8 EXPRESSWAYS (TEN) - POLAND
General Directorate for National Roads and Motorways.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 900 million
EUR 3314 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction on a mostly new alignment of dual carriageway 2x2 lane expressway and associated roads in Poland, consisting of three sections along the S7 (total length of 90.5km) and four segments (total length of 300.98 km) of the S8 expressway corridors (TEN-T).

Improving traffic flows on part of a Trans-European Network in a convergence region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A Strategic Environmental Assessment (SEA) has been done for this project, in accordance with the (SEA) Directive 2001/42/EC. Indeed, S7 and S8 corridors are included in the 20112015 National Road Construction Programme. The project falls under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU. In addition, the project also impacts areas covered under the Habitats (92/43/EC) and Birds Directive (2009/147/EC). During appraisal, the Bank shall review the environmental procedures.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. During appraisal, the Bank shall review the procedures.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S7 AND S8 EXPRESSWAYS (TEN) - POLAND
Date de publication
22 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66013430
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120202
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - S7 AND S8 EXPRESSWAYS (TEN) - POLAND
Date de publication
12 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132194898
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120202
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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