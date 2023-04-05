Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, et Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, se sont rencontrés lors du Forum économique Pologne-Ukraine, qui s’est tenu à Varsovie le 5 avril 2023.

Mme Czerwińska s’est entretenue avec M. Zelensky de l’engagement de la BEI en faveur de l’Ukraine. Les discussions ont porté sur le soutien continu que la BEI apporte au pays pour qu’il puisse financer ses besoins les plus urgents, en particulier dans les infrastructures sociales, énergétiques et de transport.

M. Zelensky : « Je tiens à remercier la BEI pour son soutien aux entreprises ukrainiennes et pour tous les emplois qu’elle contribue à préserver. La stabilité économique est cruciale pour la société. Nous avons besoin de ce soutien pour assurer la survie des entreprises ukrainiennes. »

Mme Czerwińska : « La BEI se tient aux côtés de l’Ukraine et de sa population. Nous soutenons dès à présent la réfection des infrastructures essentielles et nous contribuerons à la reconstruction du pays après la guerre. Nous sommes convaincus que le courage et la détermination de l’Ukraine triompheront et que le pays se relèvera pour former une nation véritablement démocratique et libre. »