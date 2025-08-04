Teresa Czerwińska

Ressources essentielles
C.V., champs de supervision et déclaration d’intérêts
Les domaines relevant du champ de supervision de la vice-présidente Czerwińska sont les suivants :
Priorités stratégiques
- Économie numérique
- Technologies « zéro net » et de rupture
- Éducation
BEI Monde – Financements dans les pays du voisinage oriental de l’UE : Ukraine, Moldavie, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan
Responsabilité globale des relations institutionnelles avec la Croatie, la Hongrie et la Pologne, et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI
Projets et fonctions internes
- Mise en œuvre de trois lignes de défense
- InvestEU
Relations interinstitutionnelles et positions extérieures
- Membre du comité consultatif d’InvestEU
- Gouverneure suppléante de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)