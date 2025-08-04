Teresa Czerwińska

Les domaines relevant du champ de supervision de la vice-présidente Czerwińska sont les suivants :

Priorités stratégiques

Économie numérique

Technologies « zéro net » et de rupture

Éducation

BEI Monde – Financements dans les pays du voisinage oriental de l’UE : Ukraine, Moldavie, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan

Responsabilité globale des relations institutionnelles avec la Croatie, la Hongrie et la Pologne, et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI

Projets et fonctions internes

Mise en œuvre de trois lignes de défense

InvestEU

Relations interinstitutionnelles et positions extérieures