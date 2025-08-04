Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Teresa Czerwińska

Vice-présidente de la BEI

Les domaines relevant du champ de supervision de la vice-présidente Czerwińska sont les suivants :

Priorités stratégiques

  • Économie numérique
  • Technologies « zéro net » et de rupture
  • Éducation

BEI Monde – Financements dans les pays du voisinage oriental de l’UE : Ukraine, Moldavie, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan

Responsabilité globale des relations institutionnelles avec la Croatie, la Hongrie et la Pologne, et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI

Projets et fonctions internes

  • Mise en œuvre de trois lignes de défense
  • InvestEU

Relations interinstitutionnelles et positions extérieures

  • Membre du comité consultatif d’InvestEU
  • Gouverneure suppléante de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)

4 août 2025

Pologne : des financements verts pour les ETI grâce au soutien de la BEI à l’activité de prêt de Crédit Agricole Bank Polska

Les entreprises polonaises vont bénéficier d’une impulsion donnée aux financements verts grâce à un prêt de 50 millions d’euros obtenu par Crédit Agricole auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI). Crédit Agricole Bank Polska, filiale polonaise de la banque française, utilisera le prêt de la BEI pour générer jusqu’à 100 millions d’euros de nouveaux crédits en faveur des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Pologne.
PME Le Comité de direction Teresa Czerwińska Pologne Union européenne PME
10 juillet 2025

L’UE intensifie son soutien à l’Ukraine au moyen d’un nouvelle enveloppe de près de 600 millions d’euros pour l’énergie, les transports et la résilience des entreprises

L’Union européenne intensifie son soutien économique à l’Ukraine au moyen de près de 600 millions d’euros de nouveaux financements à l’appui des systèmes énergétiques, des réseaux de transport et des entreprises du pays. Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) et la Commission européenne ont annoncé le nouveau dispositif de financement européen lors d’une conférence consacrée au redressement de l’Ukraine ce jour à Rome. Les ressources mises à disposition seront pour l’essentiel octroyées sous forme de prêts de la BEI qui seront assortis de garanties de l’UE.
Solidarity with Ukraine Transports Efficacité énergétique Le Comité de direction Nadia Calviño Teresa Czerwińska Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Infrastructures sociales Énergie
8 juillet 2025

Croatian companies to get green-financing boost with €150 million EIB loan to development bank HBOR

A range of businesses in Croatia will gain financing for green and other projects as a result of a €150 million loan from the European Investment Bank (EIB). The EIB credit is to the Croatian Bank for Reconstruction and Development (HBOR) and targets companies including Mid-Caps and public entities in Croatia.
Environment Management committee Teresa Czerwińska Croatia European Union Climate and environment
