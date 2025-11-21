Avancée du projet d’extension de l’usine d’enrichissement d’uranium d’Orano : visite de la BEI

EIB

La direction d’Orano a accueilli ce jour sur le site du Tricastin (Drôme / Vaucluse) une délégation de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), pour constater l’avancée significative du chantier d’extension de l’usine d’enrichissement Georges Besse 2. Cette visite fait suite au financement de 400 millions d’euros accordé par la BEI, le 10 mars 2025, pour accompagner un projet industriel d’envergure estimé à plus de 1,7 milliard d’euros.

Lancée en octobre 2023 par Orano, l’extension de l’usine Georges Besse 2 vise à renforcer la souveraineté énergétique des pays occidentaux et s’inscrit pleinement dans la dynamique du programme européen « RePowerEU ». Elle contribue ainsi à réduire la dépendance de l’Union européenne aux importations de combustible et d’uranium enrichi en provenance de Russie.

Le projet repose sur la construction de quatre nouveaux modules d’enrichissement d’uranium qui viendront compléter les quatorze unités déjà en service. Le démarrage des nouveaux modules s’effectuera progressivement à partir de 2028, pour une mise en service complète en 2030. Avec cette extension de capacité, l’uranium produit permettra d’alimenter l’équivalent de 120 millions de foyers par an en énergie bas carbone.

Dans le prolongement de la collaboration engagée en mars dernier par le prêt accordé, la délégation de la BEI a pu constater les avancées majeures du chantier et la concrétisation de ce projet stratégique pour l’Europe un an après la pose de la première pierre.

Le chantier, qui rassemble près de 180 entreprises principalement françaises, avec une forte part d’entreprises régionales, avance dans les meilleures conditions, dans le respect du budget et du planning : à ce jour, plus de 70 % du béton a été coulé.

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Les énergies décarbonées sont un élément essentiel pour permettre à l’Europe d’atteindre la neutralité climatique. Elles sont aussi un moyen d’assurer notre souveraineté et notre sécurité énergétique, dans un contexte géopolitique incertain, en devenant plus autonomes au niveau des ressources. C’est pourquoi la BEI, banque de l’Union européenne, se félicite de soutenir Orano dans ses projets d’accroissement des capacités d’enrichissement d’uranium ».

Nicolas Maes, directeur général d’Orano a déclaré : « Le projet d’extension de l’usine d’enrichissement Georges Besse 2 est un projet stratégique, qui à terme permettra d’alimenter l’équivalent de près de 60 % des foyers de l’Union européenne. Cette augmentation de la capacité de production représente un atout déterminant pour la souveraineté énergétique européenne et occidentale, en renforçant de manière significative la sécurité d’approvisionnement en énergie bas carbone ».

François Lurin, directeur des activités Chimie & Enrichissement d’Orano a ajouté : « Il y a près d’un an, nous posions ensemble la première pierre de ce projet d’envergure. Aujourd’hui, nous sommes de nouveau réunis pour constater les progrès déjà accomplis. Je souhaite profiter de cette occasion pour remercier nos équipes et nos partenaires, dont l’engagement est essentiel à la réalisation de ce projet, ainsi que nos clients et nos actionnaires pour leur confiance et leur fidélité. Grâce à eux, nous avançons vers une plus grande souveraineté énergétique occidentale ».

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

Opérateur international de premier plan dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 18 000 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.