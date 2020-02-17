Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d’investissement (BEI), s’est rendu pour la première fois cette année à Athènes et à Nicosie. À cette occasion, il a réaffirmé les partenariats établis de longue date par la banque de l’UE avec la Grèce et Chypre. En 2019, la BEI a mis à disposition 2 milliards d’EUR pour de nouveaux investissements en Grèce dans les domaines de l'action en faveur du climat, de la santé, des énergies propres, des transports et des petites entreprises notamment. Chypre a quant à elle bénéficié de 230 millions d’EUR de nouveaux investissements en vue d’un appui à des projets ayant trait au développement urbain, aux transports, à l’innovation, aux énergies renouvelables ou encore à l’efficacité énergétique.

Appuyer l’agriculture et la bioéconomie en Grèce

En collaboration avec la Banque nationale de Grèce et Piraeus Bank, la BEI a lancé un programme d’investissement à l’appui de l’agriculture de 560 millions d’EUR afin de moderniser la production, d’accroître les exportations et d’améliorer la qualité de la production agricole grecque. Ce programme comprend notamment des financements visant en particulier les jeunes agriculteurs et les jeunes propriétaires d’exploitations agricoles et agroalimentaires.