La Banque européenne d’investissement soutient le développement du réseau grec de distribution d’électricité.

L’opération vise à améliorer la sécurité d’approvisionnement en électricité et à renforcer les connexions avec les sources d’énergie renouvelables.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient le programme d’investissement de l’exploitant du réseau grec de distribution d’électricité (Hellenic Electricity Distribution Network Operator – HEDNO), une filiale de Public Power Corporation (PPC), le premier producteur et fournisseur d’électricité en Grèce.

La BEI et PPC ont signé ce jour un deuxième accord de prêt sur 20 ans, assorti d’une garantie de la République hellénique et portant sur un montant de 100 millions d’EUR sur un prêt total approuvé de 255 millions d’EUR, à l’appui du renforcement et de la modernisation du réseau de distribution d’électricité en Grèce, sur le continent et dans les îles.

Christos Staikouras, ministre des finances et gouverneur de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « L’accord signé avec Public Power Corporation réaffirme le soutien stratégique de la BEI en faveur de projets destinés à améliorer la sécurité de l’approvisionnement et l’efficacité énergétique. Il est essentiel de renforcer et de moderniser les réseaux énergétiques en Grèce pour atteindre les objectifs de croissance du pays. La BEI, l’institution de financement de l’Europe pour la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie de croissance, prouve une nouvelle fois qu’elle soutient activement l’économie grecque en apportant des financements et du savoir-faire. »

Kostis Hatzidakis, ministre de l’environnement et de l’énergie, a pour sa part déclaré : « Le contrat signé ce jour renforce le soutien financier, déjà important, et le précieux savoir-faire que la BEI apporte au secteur énergétique du pays, en particulier en faveur de projets qui s’avèrent essentiels pour la modernisation de ses infrastructures. Étant donné le renforcement du rôle de la BEI en tant que banque européenne du climat, nous espérons pouvoir compter sur son appui dans les années à venir pour atteindre les objectifs ambitieux fixés dans le plan national pour l’énergie et le climat, dont la pierre angulaire est la transition juste vers un avenir sans lignite. »

Georgios Stassis, président-directeur général de PPC S.A., a fait observer ce qui suit : « Le réseau de distribution d’électricité a toujours été un atout précieux pour le groupe et son développement est une priorité stratégique pour PPC. Nous sommes ravis que la BEI soit un partenaire financier stratégique stable qui appuie notre plan d’investissement dans des projets de grande importance non seulement pour le groupe PPC mais aussi pour l’économie, les consommateurs grecs, la sécurité de l’approvisionnement et l’environnement. La transformation numérique du groupe, qui constitue une priorité stratégique, passe en grande partie par le réseau de distribution, dont la transition numérique et l’automatisation nécessitent des investissements considérables. La participation de la BEI au financement de ces projets continuera donc de jouer un rôle crucial. »

Anastasios Manos, PDG de HEDNO, s’est exprimé en ces termes : « Le soutien financier constant de la BEI contribue fortement à la réalisation de l’objectif stratégique que nous poursuivons avec le groupe PPC, à savoir de moderniser le réseau de distribution d’électricité, et garantit la modernisation de HEDNO et des services rendus à l’ensemble de la population grecque. »

Pour sa part, Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, a déclaré : « L’investissement dans les infrastructures énergétiques est essentiel pour garantir un approvisionnement électrique fiable et accroître le recours aux énergies renouvelables. La Banque européenne d’investissement est ravie d’appuyer les investissements porteurs de changements mis en œuvre par HEDNO pour moderniser le réseau électrique national, fournir l’énergie essentielle à la croissance économique et garantir un approvisionnement énergétique fiable dans toute la Grèce. La BEI a une solide expérience en matière de financement d’investissements dans le secteur de l’énergie partout en Grèce, notamment dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le raccordement des îles et la distribution d’électricité, et elle est déterminée à coopérer avec des partenaires grecs à l’appui d’investissements dans ce secteur au cours des années à venir. »

Ce nouveau prêt BEI de 100 millions d’EUR accordé à PPC suit les progrès accomplis dans l’exécution des projets portant sur la modernisation du réseau grec de distribution d’électricité et a été signé au siège de PPC par Georgios Stassis, président-directeur général de PPC S.A., et par Werner Hoyer, président de la BEI, en présence du ministre de l’environnement et de l’énergie.

Avantages pour les consommateurs grecs

L’élargissement du réseau national de distribution d’électricité permettra de faire face à l’augmentation attendue de la demande dans l’avenir et de fournir aux consommateurs un approvisionnement électrique plus fiable dans toute la Grèce. Plus de 7 000 km de nouvelles lignes électriques moyenne et basse tension seront posées afin d’améliorer l’efficacité de la distribution et d’accroître la résistance et la stabilité du réseau.

De meilleures connexions avec les sources d’énergie renouvelables

La modernisation du réseau national de distribution d’électricité revêt une importance cruciale pour accroître la pénétration des parcs éoliens et solaires ainsi que d’autres sources d’énergie renouvelables dans le réseau électrique du pays.

Un soutien constant de la BEI aux investissements énergétiques en Grèce

Ces dix dernières années, la Banque européenne d’investissement a prêté plus de 3,4 milliards d’EUR à l’appui d’investissements dans le secteur de l’énergie en Grèce en coopération avec PPC et des partenaires privés du secteur énergétique. Elle a notamment contribué à améliorer les liaisons avec les îles grecques qui sont essentielles pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique et à exploiter les énergies renouvelables en soutenant l’aménagement de nouveaux parcs éoliens dans ce pays et en accélérant les investissements dans l’efficacité énergétique.