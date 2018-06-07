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PPC DISTRIBUTION VII

Signature(s)

Montant
255 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 255 000 000 €
Énergie : 255 000 000 €
Date(s) de signature
17/01/2020 : 100 000 000 €
9/01/2019 : 155 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 09/01/2019
20160995
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PPC DISTRIBUTION VII
HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK OPERATOR SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 255 million
EUR 510 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of a multi-component investment programme covering the 2017-2020 period aimed at renovating and reinforcing the electricity distribution network in Greece. The programme consists of a large number of medium and low voltage electricity distribution schemes geographically dispersed throughout peninsular and insular Greece.

The purpose of the programme is to improve network safety and reliability as well as to connect new system users.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The characteristics and voltage range of the project schemes are such that they are listed neither under Annex I nor Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The environmental impacts of the project are expected to be modest and, in most cases, limited to disturbance during construction.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the Programme schemes have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PPC DISTRIBUTION VII
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83850291
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160995
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PPC DISTRIBUTION VII
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163763563
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160995
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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