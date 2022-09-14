Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, a salué l’achèvement récent des travaux dans le complexe Modiano Emporium à Thessalonique, un projet de rénovation urbaine attendu de longue date qui a été rendu possible grâce à un financement de la Banque.

Le célèbre bâtiment historique a été radicalement rénové et restauré pour un coût total de 6,5 millions d’EUR, l’objectif étant qu’il redevienne un marché alimentaire et une destination commerciale de premier ordre pour les habitants de la ville du nord de la Grèce. Le projet sera également source d’avantages socio-économiques tels que la stimulation de la création de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois locaux, ainsi que la régénération urbaine.

Adonis Georgiadis, ministre grec du développement et des investissements, Yiannis Tsakiris, vice-ministre grec du développement et des investissements, et Dimitris Skalkos, secrétaire général grec chargé des investissements publics et des infrastructures, accompagnés de cadres de l’équipe de la BEI chargée des investissements en Grèce, de la Banque nationale de Grèce et du groupe FAIS se sont rendus au complexe Modiano Emporium le vendredi 9 septembre pour une visite officielle dans le cadre de la Foire internationale de Thessalonique, qui se déroule du 10 au 18 septembre.

« La BEI est ravie de soutenir un projet aussi visionnaire, qui permet de redonner à un bâtiment emblématique, qui fait partie du tissu culturel et patrimonial de Thessalonique, sa splendeur d’antan et de le voir redevenir un monument vivant et dynamique de la ville. Les avantages socio-économiques découlant de notre collaboration avec nos partenaires grecs sont multiples – stimulation de la création de nouvelles entreprises, emploi et régénération urbaine –, autant d’éléments qui sont au cœur de la mission de la BEI consistant à soutenir les investissements qui amélioreront la vie quotidienne des citoyens grecs », a déclaré Christian Kettel-Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Grèce.

Le complexe Modiano Emporium retrouve sa splendeur d’antan

La restauration du complexe Modiano Emporium, qui était resté fermé et laissé à l’abandon dans un piteux état depuis 2016, a été financée par le Fonds de fonds pour les infrastructures de la Grèce, en combinant des fonds du programme opérationnel 2014-2020 « Compétitivité, entrepreneuriat et innovation » avec un prêt de la BEI, cette dernière jouant également le rôle de gestionnaire de fonds. Le Fonds de fonds pour les infrastructures a été créé fin 2017 dans le but de fournir des conditions de financement favorables aux secteurs privé et public pour la mise en œuvre de projets de petite et moyenne dimension, en mettant l’accent sur les secteurs de l’énergie, de l’environnement et de l’aménagement urbain.

Le budget admissible du projet, qui s’élève au total à 6,5 millions d’EUR, a été financé à hauteur de 42 % par le Fonds pour les infrastructures, le solde de 58 % l’ayant été sur des ressources propres et par des banques. La Banque nationale de Grèce agit comme organisation financière intermédiaire dans le cadre du Fonds de fonds pour les infrastructures ; elle cofinance le projet avec un prêt sur ses fonds propres.

Dans les mois à venir, la galerie marchande tant appréciée des habitants de la ville reprendra vie et sera à nouveau emplie de couleurs et d’arômes de produits frais, de produits artisanaux, de gourmandises traditionnelles et de mets gastronomiques venus de toute la Grèce, tandis que les cafés, restaurants, bars et autres lieux rivaliseront pour séduire la clientèle.