La Banque européenne d’investissement (BEI) contribuera activement aux objectifs de l’engagement mondial en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, annoncé aujourd’hui lors du sommet mondial sur l’action climatique, le rassemblement des dirigeants du monde entier lors de la COP 28 à Dubaï. Cet engagement, auquel ont adhéré plus de 60 pays, aux côtés de la présidence de la COP 28 et de l’Union européenne, vise à accélérer le rythme et le déploiement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique afin de limiter le réchauffement planétaire. Il définit de nouveaux objectifs quant à la puissance installée mondiale des sources d’énergie renouvelables, qui devrait tripler d’ici à 2030. En outre, il entend faire doubler le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique, de 2 % à 4 %, chaque année jusqu’en 2030.

Conformément à sa Feuille de route de la banque du climat pour la période 2021-2025, la BEI aidera ses partenaires des secteurs public et privé à atteindre ces objectifs. Depuis des décennies, la Banque est active à l’échelle mondiale dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Ces dix dernières années, elle a financé quelque 35 milliards d’EUR de projets dans les énergies renouvelables, allant de l’éolien sur terre et en mer à l’énergie solaire et hydroélectrique. Au cours de la même période, elle a soutenu des projets d’efficacité énergétique à hauteur de près de 37 milliards d’EUR. Pour accroître sa puissance de feu, elle participe à diverses initiatives et mécanismes comme l’Instrument pour le financement privé de l’efficacité énergétique (PF4EE) et le Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA). Ce dernier fournit des subventions et des conseils techniques pour des projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Le City Climate Finance Gap Fund, mis en œuvre conjointement par la BEI, la Banque mondiale et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, apporte un soutien aux toutes premières étapes de la préparation des projets d’urbanisme dans les pays à revenu faible et intermédiaire, en encourageant des mesures en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Cette décennie est décisive pour répondre à l’urgence climatique à laquelle est confrontée la planète. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’élévation des températures ne peut être limitée à 1,5 °C, niveau le moins préjudiciable, que si la planète augmente considérablement le recours aux énergies renouvelables, tout en réalisant de grands gains d’efficacité énergétique. Pour atteindre ces objectifs, les adhérents à l’engagement mondial en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique conviennent de travailler ensemble pour élargir le soutien financier en vue du renforcement des programmes axés sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans les pays à revenu faible et intermédiaire, réduire le coût du capital dans ces pays et accroître l’appui technique et le renforcement des capacités. Les banques multilatérales de développement, comme la BEI, joueront un rôle clé dans tous ces efforts.

La détermination de la Banque à jouer son rôle pour rendre l’Europe et le monde plus durables se reflète dans son engagement en faveur de REPowerEU, un plan présenté par la Commission européenne en 2022 dans le but de réduire rapidement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes et d’accélérer la transition écologique. La BEI a accepté de soutenir ce plan en portant les volumes de financement du Groupe en faveur des énergies propres à des niveaux inédits entre 2022 et 2027. En juillet 2023, elle a prévu d’affecter 45 milliards d’EUR à des projets répondant aux objectifs du plan REPowerEU. Ce financement vient s’ajouter au soutien déjà important de la BEI aux investissements dans les énergies propres et représente une augmentation de 50 % par rapport à l’enveloppe initiale de 30 milliards d’EUR annoncée au titre de REPowerEU en octobre 2022.

En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est engagée à accroître considérablement son financement de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale à l’échelle mondiale. Plus de 50 % de l’ensemble de ses prêts doivent soutenir des projets en matière de climat et d’environnement à l’horizon 2025. En 2022, la Banque a déjà dépassé cet objectif, 58 % de ses activités contribuant à ces secteurs. Un autre objectif de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat est de mobiliser 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat et de l’environnement entre 2021 et 2030. Elle est en bonne voie d’atteindre cet objectif. La BEI a également été la première banque multilatérale de développement à être alignée sur l’accord de Paris, à partir de 2021, et la première institution financière internationale à cesser d’investir dans des projets recourant aux combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation.