Global Gateway : la BEI et la CAF s’associent pour soutenir la croissance durable en Amérique latine

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque de développement d’Amérique latine et des Caraïbes (CAF) se sont engagées dans une étape importante vers l’intensification de la coopération internationale au développement, en signant un protocole d’accord ce jour, dans le cadre de la réunion de haut niveau avec les ministres des finances de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC) et des institutions financières œuvrant dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, avant la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4) organisée à Séville.

Nadia Calviño, présidente de la BEI, et Sergio Díaz-Granados, président de la CAF, ont officialisé cet accord conclu pour renforcer la collaboration entre les institutions et mobiliser des financements à l’appui de projets à fort impact dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes. Le protocole d’accord repose sur l’engagement commun à promouvoir l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale. Il s’inscrit dans le droit fil des priorités des deux banques et de la stratégie Global Gateway de l’Union européenne.

Passer d’un dialogue à un partenariat stratégique

La signature du protocole d’accord marque une évolution significative dans les relations entre la BEI et la CAF, qui passent d’une coordination ponctuelle à une forme de collaboration plus structurée et stratégique. L’accord vise à transformer des ambitions communes en résultats concrets en renforçant les investissements durables et en relevant les grands défis de développement en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Le protocole d’accord, qui offre un modèle de collaboration flexible et évolutif, définit un vaste cadre de coopération qui préserve l’indépendance de chaque institution tout en posant les bases d’une coordination renforcée.

Une vision commune pour le climat et le développement

L’objectif central du partenariat est de stimuler le financement de projets visant l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale, en particulier ceux qui contribuent à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à la résilience face aux changements climatiques, à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre la dégradation de l’environnement. La coopération contribuera également à renforcer les chaînes de valeur régionales et à accélérer la transition vers des économies vertes et inclusives.

Le protocole d’accord prévoit un soutien financier qui sera fourni au moyen de multiples instruments : cofinancements parallèles et conjoints, garanties de prêt, investissements en fonds propres, services de conseil, ou encore transfert de connaissances. Les deux institutions étudieront également la possibilité de mobiliser des subventions de l’UE et des États membres par l’intermédiaire de plateformes telles que la Facilité d’investissement pour l’Amérique latine et les Caraïbes (LACIF).

Perspectives

Le protocole d’accord s’appuie sur une feuille de route claire et concrète qui précise les étapes spécifiques de sa mise en œuvre et de son suivi. Par cet accord, la BEI et la CAF prennent ensemble un engagement fort à promouvoir une croissance durable dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Le partenariat renforce les objectifs concrets de la stratégie Global Gateway, et transforme une vision en action centrée sur l’investissement. En officialisant et en élargissant leur collaboration, les deux institutions entendent mobiliser des ressources financières importantes, combler les déficits d’investissement et accélérer la transition de la région vers un avenir plus vert et plus résilient.

Sommet CELAC-UE à venir, à Santa Marta (Colombie)

Le prochain sommet CELAC-UE prévu à Santa Marta représente une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre l’Union européenne et l’Amérique latine et les Caraïbes. Il offre une excellente occasion de mettre en lumière et de valoriser pleinement l’accord renouvelé entre la Banque européenne d’investissement et la CAF, en le présentant comme un exemple concret de l’engagement commun en faveur du développement durable, de l’action pour le climat, et du renforcement de l’intégration régionale dans le cadre de Global Gateway.