Allemagne : la BEI prête 30 millions d’euros à OLEDWorks pour sa technologie d’éclairage automobile

Le concours de la BEI aidera OLEDWorks à accélérer ses processus de recherche-développement et de production de sa technologie d’éclairage.

L’entreprise propose des produits très performants en matière de luminosité, de longévité, d’efficacité énergétique et de réduction des déchets.

Ce prêt bénéficie de l’appui du programme InvestEU de la Commission européenne, qui vise à encourager les investissements durables, l’innovation et la création d’emplois en Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a octroyé 30 millions d’euros à OLEDWorks, un fabricant de solutions d’éclairage innovantes pour l’industrie automobile, les systèmes de micro-affichage et d’autres applications d’éclairage spécialisées. L’objectif est de soutenir l’expansion de l’entreprise et le développement de ses produits au sein de l’Union européenne, principalement pour les clients du secteur automobile. La majeure partie du financement est destinée à l’usine existante de l’emprunteur à Aix-la-Chapelle, en Allemagne.

OLEDWorks est spécialisée dans la conception et le développement de solutions d’éclairage intégrant des diodes électroluminescentes organiques (OLED). Sa technologie est assortie d’excellentes performances de luminosité, d’efficacité énergétique et de durabilité. L’entreprise a notamment mis au point une application innovante pour les panneaux OLED dans le secteur automobile, représentant une première utilisation de ce type à grande échelle.

Le financement accordé par la BEI permettra à OLEDWorks de renforcer sa position de cheffe de file mondiale dans le domaine de la technologie OLED multi-couches et d’élargir son portefeuille de clients du secteur automobile. Il permettra également à OLEDWorks de capitaliser sur la tendance naissante à utiliser la technologie OLED parmi les constructeurs automobiles, qui devrait prendre de l’ampleur dans les années à venir. En outre, le prêt contribuera à maintenir en Europe des secteurs clés de l’industrie manufacturière et des activités relevant de l’innovation, sachant que la filière de l’éclairage a été largement délocalisée vers l’Asie ces dernières décennies.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI qui supervise les opérations de la Banque en Allemagne : « OLEDWorks fournit le type de technologie de pointe qui assurera un avenir prometteur à l’Europe et à ses citoyens. Le financement de la BEI reflète notre engagement à soutenir les entreprises innovantes dans des secteurs stratégiques. Les solutions d’éclairage d’OLEDWorks sont en adéquation avec notre objectif de promouvoir les avancées technologiques sur le continent – des progrès indispensables pour que l’Europe reste compétitive et durable. »

David DeJoy, PDG d’OLEDWorks, souligne le rôle déterminant que joue ce financement pour répondre aux besoins des clients : « Le prêt de la BEI permettra d’accélérer le développement technologique et de faire progresser la technologie d’éclairage OLED, avec une segmentation plus poussée et des capacités similaires à celles des systèmes d’affichage, une luminosité accrue pour les applications automobiles de feux de stop et de clignotants, ainsi que des panneaux OLED flexibles. »

Wolfgang Görgen, directeur exécutif d’OLEDWorks GmbH, ajoute : « Les avancées technologiques, associées à une capacité accrue sur notre site d’Aix-la-Chapelle, nous permettront de répondre rapidement aux demandes de nos clients. »

Le soutien de la BEI devrait faciliter le plan de croissance d’OLEDWorks et permettre environ 45 nouveaux recrutements au cours des trois à quatre prochaines années. L’opération relève du prêt-programme « Future Tech » soutenu par InvestEU, qui vise à combler les déficits de financement des entreprises financées par le capital-risque au sein de l’UE. Les petites et moyennes entreprises européennes éprouvent souvent des difficultés à accéder à des financements non dilutifs pour appuyer leurs investissements de croissance. Depuis leur création en 2016, les équipes chargées du financement de l’innovation à la BEI ont répondu aux besoins de ressources financières spécifiques de plus de 300 entreprises à forte croissance, en investissant 7 milliards d’euros à cet égard.

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

À propos d’OLEDWorks

OLEDWorks est une cheffe de file mondiale du développement et de la production de technologies innovantes à base de diodes électroluminescentes organiques (OLED). En produisant les panneaux OLED les plus performants au monde et en y associant une innovation rapide au niveau des produits, OLEDWorks enrichit les solutions d’éclairage destinées à des applications automobiles, spécialisées et de micro-affichage.

L’usine de fabrication d’OLEDWorks bénéficie des certifications IATF 16949, ISO 9001, 14001 et 45001, avec une traçabilité complète via un système de gestion de la production (MES).

À propos du programme InvestEU

Le programme InvestEU soutient la reprise durable de l’Union européenne en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés. Il vise à attirer des investissements privés à l’appui de priorités stratégiques, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU simplifie et améliore les possibilités de financement de projets d’investissement au sein de l’Union européenne. Il se décompose en trois volets : le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros pour mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.