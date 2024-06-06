La BEI et DKB renforcent leur partenariat pour le financement de la transition écologique en Allemagne

EIB

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Deutsche Kreditbank (DKB) viennent de signer une nouvelle opération au siège de DKB à Berlin, célébrant ainsi leur partenariat noué il y a près de 25 ans ; cette deuxième coopération entre les deux institutions vise à soutenir les projets d’énergie renouvelable réalisés par des petites et moyennes entreprises (PME) en Allemagne.

Dans ce cadre, la BEI va accorder à DKB un prêt intermédié à bénéficiaires multiples (PIBM) d’un montant de 250 millions d’euros. Pour sa part, DKB, qui est membre du groupe BayernLB, mobilisera 600 millions d’euros d’investissements. La moitié de cette somme sera consacrée aux projets d’énergie éolienne et solaire des PME, et l’autre moitié sera allouée à des projets d’infrastructures municipales tels que ceux portant sur les écoles, les bâtiments publics et les transports en commun.

Ce projet fait suite à un projet comparable, annoncé en mars par la BEI et DKB, laquelle a été la première des deux banques à se centrer spécifiquement sur le soutien aux projets d’énergie renouvelable des PME. Allemagne – La BEI et DKB financent des projets de petite dimension dans les énergies renouvelables

Au cours du partenariat établi de longue date entre la BEI et DKB, de nombreux projets dans des secteurs tels que les infrastructures, l’énergie et les transports ont été financés. À titre d’exemple, on citera les 143 bus électriques destinés à la société de transports publics Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH, qui seront mis en service d’ici la fin de cette année.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de financement de la Banque en Allemagne : « Nous nous réjouissons d’appuyer le programme de prêts de DKB qui cible les projets relatifs aux infrastructures municipales et aux énergies renouvelables, en particulier ceux mis en œuvre par des petites et moyennes entreprises. Cela contribuera à décarboner le secteur de l’énergie pour atteindre l’objectif de l’UE de neutralité climatique d’ici à 2045, ce qui améliorera progressivement la vie de la population européenne. »

Stefan Unterlandstättner, directeur général de DKB : « Depuis plus de 30 ans, DKB finance des projets dans les énergies renouvelables et c’est l’un des principaux bailleurs de fonds de la transition énergétique en Allemagne. C’est pour nous un plaisir de travailler en étroite collaboration avec la BEI pour soutenir nos clients et accélérer le passage à la production d’énergies vertes en Allemagne grâce à l’augmentation de l’approvisionnement en énergie éolienne et solaire. »