Deutsche Kreditbank (DKB) reçoit un financement de la BEI de 100 millions d’euros pour appuyer des investissements dans la transition énergétique.

Avec les prêts DKB, au moins 200 millions d’euros seront investis dans des projets solaires et éoliens terrestres.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un prêt-cadre de 100 millions d’euros à Deutsche Kreditbank (DKB) pour financer des projets éoliens terrestres et solaires photovoltaïques en Allemagne. Grâce au prêt de la BEI, DKB investira au moins 200 millions d’euros à l’appui d’entreprises qui mettent sur pied des projets de petite et moyenne dimension dans les énergies vertes, avec des coûts d’investissement s’élevant à 50 millions d’euros au maximum pour chaque sous-projet.

Cette opération est la première avec DKB qui se concentre exclusivement sur des projets dans les énergies renouvelables. Le prêt de la BEI devrait être affecté à des projets allemands, pour une moitié, dans l’éolien terrestre et, pour l’autre moitié, dans le solaire photovoltaïque. Sur la base de projets éoliens et solaires classiques en Allemagne, on estime que ces investissements se traduiront par environ 171 mégawatts de nouvelles capacités de production d’électricité à partir de sources renouvelables, avec une production annuelle d’environ 350 gigawatts par an.

Le prêt de la BEI offre des financements à long terme à des prix compétitifs pour des projets de petite et moyenne dimension dans le domaine des énergies renouvelables terrestres. En outre, les fonds permettront aux porteurs de projets d’améliorer leur structure de financement en adéquation avec la longue durée de vie économique des actifs financés.

Cette opération contribuera à la réalisation des objectifs du plan REPowerEU, appuyé par le Groupe BEI, en déployant des capacités de production d’énergie propre qui favoriseront l’indépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement de l’Union européenne. L’accélération de la transition écologique et la promotion des investissements dans les énergies renouvelables constituent des priorités pour ce plan.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de financement de la Banque en Allemagne : « Nous nous réjouissons d’appuyer le premier programme de prêts de DKB lié à la BEI qui cible exclusivement des projets en lien avec les énergies renouvelables, en particulier ceux des petites et moyennes entreprises. Cela contribuera à décarboner le secteur de l’énergie pour atteindre l’objectif de l’UE de neutralité climatique d’ici à 2045, ce qui améliorera la vie de la population européenne étape par étape. »

Stefan Unterlandstättner, directeur général de DKB : « Depuis plus de 30 ans, DKB finance des projets dans les énergies renouvelables et c’est l’un des principaux bailleurs de fonds de la transition énergétique en Allemagne. C’est pour nous un plaisir de travailler en étroite collaboration avec la BEI pour appuyer nos clients et accélérer le passage à la production d’énergies vertes en Allemagne grâce à l’augmentation de l’approvisionnement en énergie éolienne et solaire. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque témoigne ainsi de sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Deutsche Kreditbank AG (DKB)

Deutsche Kreditbank AG (DKB), dont le siège est à Berlin, fait partie du groupe BayernLB et dessert une clientèle commerciale et privée. Avec un actif total de 118 milliards d’euros (au 30 juin 2023), DKB fait partie des 20 plus grandes banques d’Allemagne. Sa clientèle regroupe environ 5,4 millions de personnes, qui effectuent leurs opérations bancaires en ligne facilement et en toute sécurité. Les spécialistes sectoriels de DKB apportent un accompagnement personnel aux entreprises qui constituent leur clientèle sur les 26 sites de la banque en Allemagne. En tant que partenaire des entreprises et des collectivités locales, DKB se spécialise dans des secteurs prometteurs en Allemagne à un stade précoce : logement, santé, éducation, agriculture, infrastructures et énergies renouvelables. DKB attache une grande importance à l’action durable : se définissant comme #geldverbesserer (mobilisant des ressources au service d’activités vertueuses), la banque se concentre sur une activité de prêt durable.