À l’occasion de sa première visite à la Banque européenne d’investissement (BEI), le vice-premier ministre et ministre des finances de la Slovaquie, Eduard Heger, a été accueilli dans ses nouvelles fonctions de président du Conseil des gouverneurs de la Banque par le président de la BEI, Werner Hoyer.

Le président Hoyer a présenté les grandes priorités du Groupe BEI et expliqué comment la banque de l’UE a mobilisé les efforts pour mettre en œuvre sans délai une riposte face à la crise liée à la pandémie de COVID-19 en Europe et soutenir une reprise verte et numérique. Il a parlé du nouveau Fonds de garantie européen, le décrivant comme la contribution clé du Groupe BEI à l’ensemble des mesures mises en place par l’UE pour aider l’économie à faire front face à la pandémie et à ses répercussions.

La BEI et les délégations slovaques ont évoqué leur coopération de longue date visant à renforcer la cohésion économique et sociale et, depuis plus récemment, à soutenir une reprise économique durable après la crise du coronavirus.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a confirmé l’engagement constant du Groupe BEI à soutenir la transition vers une Europe neutre en carbone, notamment au moyen du mécanisme pour une transition juste qui a vocation à financer les investissements verts dans l’UE, dans des secteurs tels que l’énergie, l’environnement, le numérique et la connectivité des transports. Elle a également souligné que la cohésion était l’une des premières raisons d’être de la Banque, qui a accordé des financements pour un montant de 88 milliards d’euros en faveur des régions de l’UE relevant de l’objectif de cohésion au cours des cinq dernières années.

Le ministre slovaque des finances était accompagné par Ivan Lesay, PDG de Slovak Investment Holding (SIH) et membre du Conseil d’administration de la BEI. Au cours de la réunion tenue ce jour, Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a signé un nouvel accord grâce auquel Slovak Investment Holding (SIH) pourra renforcer sa contribution à la mise sur pied de projets relatifs à l’efficacité énergétique.

Cet accord, financé dans le cadre de la Plateforme européenne de conseil en investissement, permettra à SIH de développer encore sa capacité de conseil en recrutant de nouveaux professionnels des domaines des investissements durables et de l’efficacité énergétique. Lilyana Pavlova a insisté sur le rôle clé que cette nouvelle collaboration avec SIH jouera pour soutenir la transition de la Slovaquie vers une économie à faible intensité de carbone et expliqué à quel point ces initiatives sont essentielles pour mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe.