Prime Minister Kyriakos Mitsotakis talking to EIB President Werner Hoyer, Vice-President Christian Kettel Thomsen, and EIF Chief Executive Alain Godard

Cette semaine, Werner Hoyer, président de la BEI, Christian Kettel Thomsen, vice-président, et Alain Godard, directeur général du FEI sont à Athènes pour rencontrer Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre, Christos Staikouras, ministre des finances, Athina Chatzipetrou, directrice générale de la Banque hellénique de développement (BHD), et des ministres du gouvernement, et pour mettre en avant l’impact du nouvel engagement du Groupe BEI dans le pays.

La nouvelle Banque hellénique de développement a reçu un soutien de 400 millions d’EUR afin d’appuyer notamment le financement d’entreprises confrontées à des défis inédits depuis la pandémie de COVID-19. Il s’agit également de la première utilisation du Fonds de garantie paneuropéen en Grèce.

La BEI annonce aussi qu’elle coopérera avec l’entreprise publique d’électricité afin de moderniser le réseau grec d’électricité, de permettre un plus grand recours aux énergies renouvelables et d’offrir un nouvel appui financier et technique aux collectivités traditionnellement tributaires de la production de lignite et de l’industrie lourde.

Cet accord est destiné à aider les collectivités et les secteurs de l’économie à réussir leur transition vers l’énergie verte et la production décarbonée.

La première visite de haut niveau du Groupe BEI en Grèce depuis mars 2020 est l’occasion de démontrer l’engagement du Groupe auprès des principaux partenaires publics et privés en Grèce pour relever le double défi que représentent le COVID-19 et l’action pour le climat.

La BEI finance des investissements dans toute la Grèce depuis 1963 et, l’année dernière, le Groupe BEI a octroyé le montant record de 2,8 milliards d’EUR à l’appui de nouveaux investissements publics et privés dans l’ensemble du pays. Cela permet à des milliers d’entreprises de tirer parti de nouvelles possibilités et d’appuyer des projets de petite dimension qui offrent des routes plus sûres, de meilleures écoles et une protection contre les inondations