La BEDD s’appuierait sur les compétences que la BEI a acquises en matière de développement au cours des 50 dernières années dans plus de 140 pays, et tirerait parti de la gamme toujours plus large d’instruments financiers de la banque de l’UE et de son savoir-faire technique croissant pour soutenir le développement du secteur privé dans les économies fragiles.

Enfin, le président Hoyer a insisté sur la nécessité d’associer encore davantage la Commission européenne, le Service européen pour l’action extérieure, les États membres et leurs institutions bilatérales ainsi que les agences de développement, à la gouvernance des opérations menées à l’extérieur de l’UE.

« Pour ce faire, nous devons rapprocher encore davantage la politique de développement de l’UE de la banque de l’UE. C’est précisément cet objectif que vise la proposition de création de la BEDD », a-t-il conclu.