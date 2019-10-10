Werner Hoyer, président de la BEI, s’est adressé au Conseil « Affaires économiques et financières » (Ecofin), qui est composé des ministres de l’économie et des finances de tous les États membres, à la suite de la publication du rapport d’évaluation du groupe de sages sur l’actuelle architecture financière européenne pour le développement.
Le président Hoyer a expliqué le rôle essentiel que peut jouer la BEI pour relever les défis mondiaux et renforcer l’efficacité du financement européen du développement. Il a pris note des recommandations formulées par le groupe de sages, qui visent une meilleure organisation et une rationalisation du financement du développement par l’Union européenne.
En réponse, le président Hoyer a présenté la proposition de la banque de l’UE visant à créer, au sein de la BEI, une filiale spécialisée dans le développement, la Banque européenne pour le développement durable (BEDD), qui permettrait de combler rapidement les déficits les plus pressants et d’améliorer l’architecture financière européenne pour le développement.
La BEDD s’appuierait sur les compétences que la BEI a acquises en matière de développement au cours des 50 dernières années dans plus de 140 pays, et tirerait parti de la gamme toujours plus large d’instruments financiers de la banque de l’UE et de son savoir-faire technique croissant pour soutenir le développement du secteur privé dans les économies fragiles.
Enfin, le président Hoyer a insisté sur la nécessité d’associer encore davantage la Commission européenne, le Service européen pour l’action extérieure, les États membres et leurs institutions bilatérales ainsi que les agences de développement, à la gouvernance des opérations menées à l’extérieur de l’UE.
« Pour ce faire, nous devons rapprocher encore davantage la politique de développement de l’UE de la banque de l’UE. C’est précisément cet objectif que vise la proposition de création de la BEDD », a-t-il conclu.
Informations générales
Le groupe de sages a été chargé d’évaluer de manière indépendante les défis et les possibilités que présente la rationalisation de l’architecture financière européenne pour le développement. Cette évaluation porte en particulier sur les rôles respectifs de la BEI et de la BERD. L’objet du rapport était de proposer des scénarios permettant d’éviter des chevauchements d’activités existantes et de favoriser les possibilités d’approfondir la coopération avec d’autres acteurs du développement, tels que les institutions et agences nationales de financement du développement et les organes institutionnels internationaux et multilatéraux, comme la Banque de développement du Conseil de l’Europe ou la Banque mondiale.
Rapport du groupe de sages sur l’architecture financière européenne pour le développement.