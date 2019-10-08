Il est primordial de renforcer le financement européen du développement pour relever les défis mondiaux.

Le nouveau rapport souscrit à la proposition relative à une filiale de la BEI spécialisée dans le développement.

Le projet de Banque européenne pour le développement durable sera examiné avec les ministres des finances.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, s’est félicité ce jour de la publication du rapport du groupe de sages sur l’architecture financière européenne pour le développement et a confirmé que les propositions relatives à une Banque européenne pour le développement durable permettraient de combler les déficits d’investissement systémiques recensés dans le rapport.

« La Banque européenne d’investissement accueille avec satisfaction le rapport du groupe de sages. Il confirme l’importance du rôle joué par le Groupe BEI dans la mise en œuvre des politiques de l’UE à l’extérieur de celle-ci. Le rapport souligne que la création d’une filiale spécialisée dans le développement au sein de la BEI constitue l’option la plus réaliste sur les plans politique et financier en vue de combler les lacunes systémiques de l’architecture financière européenne pour le développement », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Proposition de la BEI relative à une filiale spécialisée dans le financement du développement

Le nouveau rapport recommande trois options afin de rationaliser les activités de l’Union européenne en matière de financement du développement à l’extérieur de l’Europe et de renforcer le soutien à la réalisation des objectifs de développement durable.

« Il nous faut maintenant nous concentrer sur l’obtention rapide de résultats. C’est pourquoi, dans l’optique de renforcer l’architecture institutionnelle de l’UE, la BEI a proposé de créer une filiale spécialisée dans le développement : la Banque européenne pour le développement durable (BEDD). En tant que structure spécialisée, la BEDD permettrait à la BEI d’accorder encore davantage d’importance au développement, dans le cadre d’une coopération plus étroite avec la Commission européenne, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), le Parlement européen, les États membres ainsi que leurs institutions nationales de promotion économique et agences de développement. Ce que nous proposons, c’est une approche modulaire : mettre sur pied la BEDD en tant que structure spécialisée au sein de la BEI, ce qui permettra d’apporter des avantages immédiats et visibles sans l’apport de ressources financières supplémentaires importantes », a ajouté le président Hoyer.

Ces derniers mois, la BEI a formulé des propositions détaillées relatives à une filiale spécialisée dans le financement du développement, la Banque européenne pour le développement durable. L’objectif est de renforcer l’accent que la BEI place sur le développement, d’utiliser des ressources existantes et d’intensifier la coopération avec les acteurs de la politique de développement de l’UE.

Discussions avec le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration de la BEI au cours des prochains jours

Le président Hoyer examinera les conclusions du nouveau rapport et les propositions relatives à la Banque européenne pour le développement durable avec les ministres européens des finances – les gouverneurs de la BEI –, à Luxembourg à la fin de la semaine, et avec le Conseil d’administration de la BEI, la semaine prochaine.

Rapport du groupe de sages (en anglais uniquement)