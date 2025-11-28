BEI Monde et la Banque africaine de développement investissent 275 millions de dollars pour moderniser le principal corridor ferroviaire de Mauritanie

EIB

La Banque africaine de développement apporte 150 millions de dollars et BEI Monde 125 millions de dollars, garantis par l’Union européenne, pour moderniser le principal corridor ferroviaire de Mauritanie.

Ce projet d’envergure vise à étendre et réhabiliter la ligne Zouerat–Nouadhibou, à renforcer la compétitivité de la Mauritanie, à soutenir la croissance verte et à dynamiser l’intégration régionale.

Cette opération conjointe est alignée sur la stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne et sur les priorités nationales de développement industriel de la Mauritanie.

En marge de l’Africa Investment Forum 2025, BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement dédiée au développement et aux partenariats internationaux, et la Banque africaine de développement ont signé, ce jeudi à Rabat, un accord de financement conjoint de 275 millions de dollars destiné à moderniser le principal corridor ferroviaire de Mauritanie reliant le pôle minier de Zouerat, riche en minerai de fer, au Port Atlantique de Nouadhibou.

Le financement comprend des prêts de 150 millions de dollars de la Banque africaine de développement et de 125 millions de dollars de la Banque européenne d’investissement, garantis par l’Union européenne. Ces deux financements privés non souverains, qui sont accordés directement à la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), réaffirment l’engagement commun des partenaires à catalyser les investissements des entreprises et à soutenir des infrastructures commercialement viables en Afrique.

Cette opération permettra de financer la réhabilitation de la voie ferrée existante, la construction de 42 kilomètres de voies nouvelles reliant les futurs sites miniers d’El Aouj et d’Atomai, ainsi que l’acquisition de locomotives, de wagons et d’équipements de maintenance modernes. Cette opération vitale, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne en matière d’investissements dans des infrastructures transformatrices, reliera la principale région minière de Mauritanie à son terminal d’exportation, jouant ainsi un rôle central dans l’économie nationale et son intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Le projet est mis en œuvre par la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), le plus grand employeur de Mauritanie et un acteur central du développement national. Il permettra d’accroître la capacité de transport, de réduire la consommation de carburant et d’améliorer la sécurité et la fiabilité le long d’un corridor qui constitue l’épine dorsale de l’économie d’exportation du pays.

M. Mohamed Vall Mohamed Telmidy, président-directeur général de la Société Nationale Industrielle et Minière et membre de son Conseil d’administration : « L’initiative visant à améliorer notre chaîne logistique constitue un pilier essentiel de notre programme stratégique. Son développement contribue directement à l’atteinte de nos objectifs de production. Nous exprimons notre profonde gratitude à nos partenaires, BEI Monde et la Banque africaine de développement, pour leur soutien indéfectible. »

M. Sidi Ould Tah, président du Groupe de la Banque africaine de développement :

« Ce financement marque une étape importante pour la Mauritanie et pour la Banque africaine de développement. En soutenant la SNIM par le biais d’un prêt d’entreprise non souverain, nous démontrons notre détermination à accroître les investissements du secteur privé dans les chaînes de valeur stratégiques. La modernisation de cette voie ferrée ouvrira de nouvelles perspectives pour l’industrie, renforcera le rôle de la Mauritanie dans le commerce régional et accélérera la transition du pays vers une croissance plus durable et compétitive. »

M. Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement :

« Ce projet renforcera le corridor de transport de la SNIM, stimulera les exportations et soutiendra le développement économique du pays. Quelques jours seulement après le succès du Sommet UA-UE de Luanda, il représente un exemple fort de la manière dont l’Union européenne et la BEI, en partenariat avec les acteurs africains, concrétisent la stratégie Global Gateway. »

M. Solomon Quaynor, vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement, chargé du Secteur privé, de l’Infrastructure et de l’Industrialisation : « Cette opération conjointe illustre l’étroite collaboration entre la Banque africaine de développement et la Mauritanie, ainsi que notre engagement commun à bâtir des infrastructures résilientes et à faibles émissions. En améliorant la ligne Zouerat–Nouadhibou, nous renforçons non seulement la compétitivité et le commerce, mais nous posons également les bases d’une croissance plus verte et plus inclusive dans tout le pays. »

M. Jozef Síkela, commissaire européen chargé des Partenariats internationaux : « La Mauritanie est le premier pays que j’ai visité dans le cadre de mon mandat, et j’avais déjà perçu le potentiel de notre partenariat stratégique et mutuellement bénéfique. Grâce à cet investissement majeur dans des infrastructures stratégiques, nous ouvrons de nouvelles perspectives pour la Mauritanie et pour l’Europe, tout en approfondissant notre partenariat. En reliant la région minière aux marchés mondiaux, ce projet illustre pleinement la portée de Global Gateway : croissance locale, nouveaux emplois et développement durable. »

La modernisation du réseau ferroviaire mauritanien permettra également de créer des emplois, d’améliorer la connectivité régionale et d’accroître la résilience face aux risques climatiques, contribuant ainsi à consolider la position de la Mauritanie en tant que partenaire clé dans la transformation industrielle durable de la région du Sahel.

Cette opération constitue un projet phare de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne, qui promeut les investissements dans les infrastructures durables et les chaînes de valeur responsables pour les matériaux industriels stratégiques et les opportunités d’emplois. Elle soutient les efforts de la Mauritanie visant à accroître sa production et ses exportations tout en améliorant la durabilité environnementale et sociale de ses secteurs minier et des transports.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne, détenue par ses États membres. Elle finance des investissements qui contribuent aux priorités de l’Union européenne.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dédiée au renforcement de l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle constitue également un partenaire clé de l’initiative Global Gateway. EIB Global vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin 2027.

Dans le cadre de l’approche Équipe Europe, BEI Monde développe des partenariats solides et ciblés avec les institutions de financement du développement et la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions grâce à ses bureaux présents dans le monde entier.

À propos de Global Gateway

L’initiative Global Gateway est l’offre positive de l’Union européenne visant à réduire le déficit mondial d’investissement et à promouvoir des connexions numériques, énergétiques et de transport intelligentes, propres et sécurisées, tout en renforçant les systèmes de santé, d’éducation et de recherche.

La stratégie Global Gateway incarne l’approche « Équipe Europe », réunissant l’Union européenne, les États membres de l’UE et les institutions européennes de financement du développement. Ensemble, ils visent à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements publics et privés entre 2021 et 2027, afin de créer des liens essentiels et non des dépendances, et de combler l’écart mondial en matière d’investissement.

https://international-partnerships.ec.europa.eu/index_en?prefLang=fr

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement

Le Groupe de la Banque africaine de développement est la première institution de financement du développement du continent africain. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement et le Fonds spécial du Nigéria. Présent dans 44 pays africains et disposant d’un bureau de représentation extérieure en Asie, basé au Japon, le Groupe de la Banque africaine de développement contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 pays membres régionaux.

www.afdb.org

À propos de la SNIM

La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) est le plus grand groupe industriel mauritanien. Elle opère dans la recherche, l'exploitation, le traitement, le transport et l'exportation du minerai de fer. Ses gisements sont situés dans la région de Tiris Zemour, au nord de la Mauritanie.

La SNIM gère intégralement sa chaîne d'opérations. Elle possède et exploite sa propre ligne ferroviaire, longue de plus de 700 kilomètres, principalement utilisée pour le transport du minerai de fer.