Le Groupe BEI approuve 9,1 milliards d’euros de nouveaux financements pour renforcer la sécurité et la défense, le leadership technologique et les infrastructures essentielles de l’Europe

EIB

Le Conseil d’administration de la BEI soutient les activités de recherche‑développement dans les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi que des projets liés aux transports, à l’énergie, à l’eau et à l’éducation.

Le FEI investit dans le premier fonds de crédit privé européen consacré à la défense.

Le Conseil d’administration du FEI approuve également un nouvel investissement dans un méga-fonds consacré aux technologies de rupture.

Les Conseils d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) ont approuvé de nouvelles opérations pour un montant total de 9,1 milliards d’euros afin de renforcer la sécurité et la défense, le leadership technologique et les infrastructures essentielles de l’Europe.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Nous continuons à intensifier nos investissements dans des technologies de pointe en matière de sécurité et de défense et dans les entreprises innovantes. Notre priorité est claire : soutenir des projets porteurs de transformation qui donnent un coup d’accélérateur au leadership technologique européen. »

Le Conseil d’administration du FEI a pour sa part approuvé un investissement dans le premier fonds de crédit privé européen dédié exclusivement au secteur de la sécurité et de la défense. Soutenu par le mécanisme d’apport de fonds propres à l’appui de la défense au titre d’InvestEU, le nouveau fonds permettra l’octroi de financements par emprunt sur mesure pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites entreprises de taille intermédiaire à développer leurs activités dans la chaîne d’approvisionnement du secteur en Europe.

Champions et talents technologiques

En outre, le FEI a consenti son treizième investissement au titre de l’initiative « Champions technologiques européens », dans un méga-fonds visant l’accroissement des investissements technologiques dans toute l’Europe, notamment dans les technologies vertes (« green tech ») et de rupture (« deep tech »).

De surcroît, le FEI a investi pour la première fois dans un fonds d’entrepreneuriat par acquisition en Italie. Ce fonds italien servira de passerelle entre les entrepreneurs à fort potentiel et les PME établies à la recherche d’un successeur, en permettant des rachats structurés qui visent à revitaliser les entreprises et à préserver l’emploi local.

Cette initiative reflète une évolution plus large dans toute l’Europe où l’entrepreneuriat par acquisition apparaît comme un outil puissant pour combler le manque de relève et soutenir la résilience économique par la continuité.

Le Groupe BEI met la dernière main à son initiative TechEU, qui deviendra le plus grand programme de financement à ce jour à l’appui de l’innovation et du leadership technologique, l’objectif étant d’attirer les talents, les capitaux et les investissements en Europe.

Transports et sécurité énergétique

Le Conseil d’administration de la BEI a également approuvé l’octroi de 2,6 milliards d’euros pour des projets liés aux transports, notamment l’achat de nouveaux trains régionaux de voyageurs en Allemagne et la construction d’une liaison ferroviaire entre la ville de Prague et son aéroport en République tchèque.

En Espagne, la BEI a soutenu l’agrandissement du port de Malaga dans le but d’accroître sa capacité, de construire un nouveau terminal maritime polyvalent et des postes d’inspection frontaliers de marchandises, et enfin d’assurer l’alimentation électrique des navires dans tous les terminaux.

Les projets approuvés dans le domaine de l’énergie s’élèvent au total à 2 milliards d’euros.

Dans le domaine de l’énergie, les nouveaux financements portent notamment sur la construction de quatre grandes centrales photovoltaïques en Espagne et d’un parc éolien terrestre en Grèce. La Banque entend également soutenir l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques en France et la modernisation des réseaux énergétiques municipaux en Allemagne.

Les entreprises européennes bénéficieront par ailleurs de nouveaux financements à l’appui de leurs activités de recherche-développement, notamment en Bulgarie, aux Pays-Bas et en Espagne, du premier accord de garantie InvestEU qui permettra de débloquer des prêts pour les PME chypriotes et d’une initiative de financement des entreprises menée avec une banque partenaire en Pologne.

Partenariats mondiaux

Le Conseil d’administration de la BEI a également consenti à un nouveau financement destiné à soutenir les travaux de reconstruction et les besoins essentiels des populations déplacées en Arménie, ainsi que l’intégration de l’approvisionnement en électricité en Amérique centrale. En outre, il a marqué son appui à des initiatives de financement des entreprises en Ouganda, en Guinée et en Sierra Leone.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

En promouvant l’intégration du marché et en mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses (« start-up »), les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, tandis que près de 60 % des investissements qu’effectue le Groupe BEI chaque année soutiennent l’action climatique et la durabilité environnementale.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.