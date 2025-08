Grèce : la BEI prête 20 millions d’euros au titre d’InvestEU à STIQ, entreprise grecque innovante spécialisée dans les technologies de l’alimentation, pour l’expansion de sa plateforme culinaire virtuelle s’appuyant sur l’IA

EIB

La Banque européenne d’investissement investit 20 millions d’euros dans l’entreprise grecque STIQ spécialisée dans les technologies de l’alimentation pour soutenir l’innovation, le déploiement de l’intelligence artificielle et les solutions durables de livraison de repas.

Ce financement, soutenu par le programme InvestEU, aidera STIQ à développer sa plateforme technologique, à réduire le gaspillage alimentaire et à s’implanter sur de nouveaux marchés en Europe.

L’opération contribue à la transformation numérique et à la cohésion économique, en soutenant une jeune pousse basée en Grèce qui apporte une innovation de pointe au secteur des services de restauration traditionnels.

La Banque européenne d’investissement (BEI) met 20 millions d’euros à la disposition de STIQ, une entreprise grecque à forte croissance spécialisée dans les technologies de l’alimentation, qui propose une plateforme culinaire virtuelle innovante s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Ce financement, appuyé par le programme InvestEU, soutiendra les activités de recherche-développement, l’innovation numérique et l’expansion à l’international de l’entreprise, ouvrant ainsi des perspectives nouvelles pour la livraison de repas en Europe, grâce à des services plus intelligents, plus durables et plus évolutifs.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre de la priorité stratégique de la BEI portant sur la transformation numérique, l’innovation et la cohésion, et reflète le soutien continu de la Banque aux projets technologiques à fort potentiel en Europe du Sud et de l’Est. Structuré sous forme de prêt d’amorçage-investissement avec des caractéristiques de quasi-fonds propres, le financement permettra à STIQ d'accélérer le développement de sa plateforme propriétaire, de déployer des fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées et d’étendre son empreinte opérationnelle au-delà de la Grèce, sur de nouveaux marchés au sein de l’UE.

Yiannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Cet investissement reflète la détermination de la BEI à soutenir l’innovation, la transformation numérique et l’entrepreneuriat en Europe. STIQ refaçonne le modèle de la livraison de repas au moyen de la technologie, et nous sommes fiers de soutenir une entreprise grecque qui conçoit des solutions évolutives et durables de portée européenne. »

Impact stratégique et alignement sur les objectifs de l’UE

Le financement de la BEI est soutenu par le programme InvestEU, au titre du volet « Technologies de l’avenir » et vient combler les principales lacunes du marché en matière d’accès au capital de croissance pour les entreprises technologiques européennes en phase de démarrage. Il reflète l’engagement plus large de l’UE à :

accélérer le déploiement de l’intelligence artificielle et des services numériques de pointe ;

renforcer la résilience du système alimentaire grâce à l’innovation et aux données ;

réduire l’impact environnemental dans les réseaux logistiques et de livraison urbains ;

soutenir la cohésion économique en investissant dans des régions à fort potentiel de croissance mais où l’accès au financement en capital-risque est limité.

Élargir l’innovation technologique de l’alimentation, de la Grèce à l’Europe

Fondée à Athènes en 2022, STIQ s’est rapidement imposée comme une pionnière dans l’univers des restaurants (ou cuisines) virtuels. Son modèle intègre des opérations logicielles, logistiques et alimentaires au sein d’une plateforme unique, qui permet la préparation de repas de plusieurs marques de restaurants numériques et leur livraison à partir d’un réseau de centres culinaires.

La plateforme a pour principales caractéristiques :

l’établissement de prévisions de la demande, la conception dynamique des menus et l'optimisation des stocks à l’aide de l’intelligence artificielle ;

l’optimisation des itinéraires et les livraisons de commandes groupées, qui permettent de réduire les émissions de CO 2 et les délais de livraison ;

et les délais de livraison ; une organisation des tâches axée sur les données qui renforce la cohérence, la sécurité des aliments et la satisfaction du client.

STIQ gère cinq centres culinaires virtuels à Athènes, qui représentent plus de 20 marques et desservent un marché potentiel de 3 millions de personnes. L’entreprise emploie actuellement 200 personnes et prévoit à l’horizon 2029 de disposer de 30 centres répartis en Europe. Elle se développe rapidement tout en restant centrée sur la qualité des repas, l’efficacité opérationnelle et la responsabilité environnementale, en ciblant l’objectif zéro déchet et en privilégiant l’utilisation de véhicules électriques pour les livraisons.

Konstantinos Davaris, fondateur et PDG de STIQ : « Nous nous réjouissons d’accueillir la Banque européenne d’investissement comme partenaire stratégique dans notre mission visant à redéfinir la restauration rapide haut de gamme. STIQ ouvre une nouvelle ère de la restauration saine en associant la technologie de pointe et l’intelligence artificielle à l’excellence culinaire. Grâce à notre portefeuille diversifié de marques, dont Protein Garden, Dinas, Healthy Concept, entre autres, nous livrons des plats savoureux, nutritifs et abordables et donnons ainsi à chacun la possibilité d’accéder à des repas sains.

Avec le soutien de la BEI, nous sommes prêts à élargir notre horizon, en contribuant à un avenir plus durable et plus favorable à la santé pour les populations du monde entier. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU rassemble les outils financiers de l’UE pour soutenir l’investissement, l’innovation et la création d’emplois. Il vise à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements au cours de la période 2021-2027 dans des secteurs et des régions stratégiques, en s’appuyant sur une garantie budgétaire de l’UE et sur la coopération avec des partenaires tels que la BEI.

À propos de STIQ

STIQ est une entreprise spécialisée dans les technologies de l’alimentation, qui utilise l’intelligence artificielle pour gérer une plateforme numérique de cuisines et de restaurants virtuels. Elle a été fondée à Athènes et a implanté son siège à Chypre. Elle associe technologie, expertise culinaire et logistique pour fournir des services de restauration plus intelligents, plus rapides et plus durables. L’entreprise a levé plus de 10 millions d’euros à ce jour et entre maintenant dans sa phase de croissance européenne.