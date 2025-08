Espagne : la BEI accorde un financement de 385 millions d’euros à Indra Group pour stimuler sa R-D dans les technologies de la défense et de l’espace

EIB

Ce financement marque la plus importante opération de la BEI en Espagne destinée à intensifier la recherche-développement de technologies appliquées au secteur de la défense et de l’espace.

Il aidera Indra à construire l’Indra Technology Hub, son pôle de recherche-développement technologique, et à faire progresser les technologies des radars, de la défense électronique, des communications de commandement et de contrôle, et les technologies numériques avancées.

Ce financement soutient l’innovation technologique en Europe, s’inscrit dans le cadre des efforts du Groupe BEI visant à renforcer les capacités européennes de sécurité et de défense, un axe transversal du Groupe, et contribue à l’initiative TechEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de financement de 385 millions d’euros avec Indra Group pour appuyer les activités de recherche-développement de cette entreprise technologique espagnole. Ce financement permettra à Indra d’investir dans la RDI pour développer des technologies de pointe destinées au secteur de la défense et de l’espace. Il s’agit à ce jour du plus important accord de financement signé par la BEI en Espagne afin de renforcer les capacités de sécurité et de défense de l’Union européenne.

Le financement sera consacré à la recherche-développement de technologies de pointe dans des domaines tels que les radars, la défense électronique, l’électro-optique, les communications de commandement et de contrôle ou encore les technologies numériques avancées. Le financement de la BEI permettra également à Indra d’effectuer les investissements nécessaires à la construction de l’Indra Technology Hub, un nouveau centre technologique intégré, qui sera situé à Torrejón de Ardoz, dans la communauté autonome de Madrid, et qui sera équipé de laboratoires et de technologies de fabrication avancées au service du secteur de la défense et de l’espace.

L’accord de financement a été signé aujourd’hui au siège de la BEI à Luxembourg, lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, Robert de Groot, vice-président de la BEI, et Ángel Escribano, président d’Indra Group.

« Aujourd’hui, nous signons un accord stratégique avec Indra pour promouvoir la recherche-développement de technologies de pointe. Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus important que jamais de renforcer les capacités de l’Europe en matière de sécurité, grâce à une approche paneuropéenne et à des projets stratégiques. Investir dans l’innovation et la technologie, c’est investir dans la sécurité. Et le soutien de la BEI est essentiel pour permettre aux entreprises de développer des projets qui contribuent à la sécurité de l’ensemble de la population européenne », a déclaré Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI.

« Cet accord stimulera le développement de l’innovation et de capacités concrètes dans le domaine de la défense et de l’espace, qui joue un rôle crucial dans la sécurité de l’UE. Le soutien de la BEI à l’innovation d’Indra et à la création de son pôle technologique contribuera à positionner l’Europe à la pointe de la technologie, tout en la rendant plus résiliente et plus autonome dans un monde en perpétuelle évolution », a déclaré Robert de Groot, vice-président de la BEI chargé des activités de sécurité et de défense.

Le projet renforcera la compétitivité de l’industrie européenne et la résilience de la chaîne d’approvisionnement de l’UE dans les secteurs de l’aérospatiale, de la sécurité et de la défense. Il contribue à l’objectif transversal et permanent de politique publique de la BEI de renforcer les capacités européennes en matière de sécurité et de défense, aux priorités stratégiques figurant dans sa Feuille de route stratégique pour la période 2024-2027 visant à consolider l’industrie européenne de la sécurité et de la défense et à accélérer la transition numérique et l’innovation technologique, ainsi qu’à son initiative TechEU.

« L’octroi de ce financement par la BEI favorise notre développement industriel et technologique dans le droit fil des lignes directrices du plan stratégique “Leading the Future”, conformément à notre volonté de devenir un acteur clé dans les domaines de la sécurité, de la défense et de l’aérospatiale en Europe. Le soutien de ce financement public permettra à Indra d’accélérer le déploiement de ses capacités industrielles et d’innovation, ainsi que de renforcer sa position de chef de file dans le domaine de la sécurité et de la défense dans le nouveau contexte de souveraineté européenne », a souligné Ángel Escribano, président d’Indra Group.

Soutien du Groupe BEI à la sécurité et à la défense de l’Europe

Depuis 2024, le Groupe BEI a considérablement renforcé son soutien au développement des capacités européennes de sécurité et de défense. Ses activités dans ce domaine constituent désormais un objectif transversal et permanent de politique publique du Groupe, en plus de faire partie de ses huit priorités stratégiques pour la période 2024-2027.

Le Groupe BEI a révisé sa politique de prêt afin d’élargir les critères d’admissibilité et l’éventail des projets de sécurité et de défense qu’il peut financer. Il a également mis en place le Bureau Sécurité et défense pour pouvoir apporter une réponse rapide et efficace aux projets proposés.

Il entend consacrer 3,5 % de son financement total prévu pour 2025 (environ 3,5 milliards d’euros) à des projets liés à la sécurité et à la défense.

Grâce à son dialogue constant et constructif avec l’industrie et les intermédiaires financiers, les ministères de la défense et des institutions clés telles que la Commission européenne, l’Agence européenne de défense et l’OTAN, le Groupe BEI dispose d’un portefeuille solide de 80 projets à l’étude qui contribuent aux capacités de sécurité et de défense de l’UE.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur européen de la sécurité et de la défense, cliquez ici.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé de nouveaux financements pour près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En Espagne, en 2024, le Groupe BEI a signé 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact. En France, il a signé la même année 12,6 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact. Ces financements contribuent à la double transition écologique et numérique, à la croissance économique, à la compétitivité et à l’amélioration des services à la population dans ces deux pays.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

Indra Group

Promouvant le progrès technologique, Indra Group (www.indracompany.com) est une société holding qui regroupe Indra, l’une des principales entreprises mondiales dans les domaines de la défense, du trafic aérien et de l’espace, ainsi que Minsait, un acteur de premier plan dans la transformation numérique et les technologies de l’information en Espagne et en Amérique latine. Indra Group œuvre pour un avenir plus sûr et plus connecté grâce à des solutions innovantes, aux relations de confiance qu’il instaure et aux meilleurs talents. La durabilité fait partie intégrante de sa stratégie et de sa culture, afin de répondre aux défis sociaux et environnementaux actuels et futurs. À la fin de l’exercice 2024, Indra Group affichait un chiffre d’affaires de 4,843 milliards d’euros, était présent dans 49 pays et menait des activités commerciales dans plus de 140 pays.