Albanie : une enveloppe de financement de l’UE de 90 millions d’euros pour la modernisation de la liaison ferroviaire Durrës-Rrogozhinë

EIB

L’UE met à disposition une enveloppe qui comprend une subvention de 60,5 millions d’euros relevant du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux et un prêt de 30 millions d’euros de BEI Monde, en vue de moderniser un tronçon ferroviaire de 34 km.

L’accord a été signé à Tirana lors d’une cérémonie qui a réuni de hauts représentants de la Commission européenne, de l’État albanais et de BEI Monde.

Le projet rendra le transport de voyageurs et de marchandises plus sûr, plus efficace et plus durable, et contribuera ainsi à la croissance socio-économique et à l’intégration régionale.

Lors de la visite officielle en Albanie de Kaja Kallas, haute représentante de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement (par l’intermédiaire de BEI Monde) et l’État albanais ont signé un accord portant sur l’octroi d’une enveloppe de 90,5 millions d’euros pour la reconstruction du tronçon ferroviaire Durrës-Rrogozhinë. Les ressources mises à disposition comprennent une subvention de l’UE de 60,5 millions d’euros acheminée au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO) et un prêt de 30 millions d’euros de BEI Monde. L’accord a été signé par Lionel Rapaille, directeur du département Élargissement et voisinage de BEI Monde, et Belinda Balluku, ministre des infrastructures et de l’énergie de l’Albanie, en présence de la vice-présidente de la Commission Kaja Kallas et du Premier ministre albanais, Edi Rama.

Ce concours financier permettra la modernisation d’une ligne ferroviaire de 34 km entre le port de Durrës et Rrogozhinë, dans le centre de l’Albanie. Le tronçon est situé sur le corridor multimodal paneuropéen VIII reliant les ports du sud de l’Italie, l’Albanie, la Macédoine du Nord et la Bulgarie. Ce projet revêt une importance stratégique car il prolonge le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et s’inscrit également dans le cadre du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour les Balkans occidentaux. D’un coût total estimé à 121 millions d’euros, il devrait être cofinancé à hauteur de 30 millions d’euros par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Kaja Kallas, haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne : « La signature du prêt de la Banque européenne d’investissement pour la construction de la ligne de chemin de fer Durrës-Rrogozhinë sur le corridor VIII, que cofinance l’UE, constitue une étape importante. Ce projet créera de nouveaux emplois, renforcera les échanges commerciaux et améliorera la connectivité en rapprochant l’Albanie de ses voisins et de l’Union européenne. Il sera également un axe essentiel entre les États membres et l’OTAN pour la mobilité militaire en Europe du Sud-Est, extrêmement importante dans l’environnement de sécurité actuel. »

Robert de Groot, vice-président de la BEI chargé des opérations dans les Balkans occidentaux : « Nous nous félicitons de participer à cet important effort de l’Équipe Europe, lequel témoigne de notre engagement commun à mettre en place des liaisons de transport plus sûres, plus intelligentes et plus vertes dans les Balkans occidentaux. Segment clé du corridor VIII, ce projet renforcera le développement socio-économique de l’Albanie en améliorant l’accessibilité et en facilitant les liens commerciaux et économiques au sein de la région et avec l’Union européenne. À l’avenir, BEI Monde continuera de fournir une assistance technique et financière à l’appui du processus d’adhésion de l’Albanie à l’UE, ainsi que dans le cadre du nouveau plan de croissance. »

Edi Rama, Premier ministre albanais : « Le financement qui vient d’être signé s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’investissement dans les infrastructures ferroviaires. Ainsi, la période de cinq ans qui nous sépare de la fin de cette décennie sera également marquée par le rétablissement des chemins de fer en Albanie. C’est l’une des nombreuses raisons que nous avons non seulement de croire en notre adhésion à l’UE, mais aussi de nous battre pour y parvenir. Grâce à cette collaboration, nous sommes aujourd’hui en mesure de concrétiser une série d’investissements qu’il nous serait impossible de mener à bien autrement. »

BEI Monde est l’un des principaux bailleurs de fonds du secteur des transports dans les Balkans occidentaux et soutient plusieurs projets ferroviaires en Albanie. Parmi ses opérations figurent un prêt pour la ligne ferroviaire Vorë-Hani i Hotit et une assistance technique fournie au titre de l’initiative « Résilience économique » de la BEI pour la deuxième phase du du corridor ferroviaire paneuropéen VIII. Un soutien à l’élaboration d’un plan d’action visant à renforcer les capacités de gestion des infrastructures ferroviaires en Albanie a également été fourni au titre du programme de conseil Jaspers.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de BEI Monde dans les Balkans occidentaux

La BEI est le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 11 milliards d’euros. Outre le soutien constant qu’elle apporte pour aider à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les petites et moyennes entreprises (PME).

À propos de BEI Monde en Albanie

La BEI intervient en Albanie depuis 1995. À ce jour, 27 projets ont été financés et plus de 700 millions d’euros ont été investis principalement à l’appui d’infrastructures clés dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement.