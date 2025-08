L’Albanie et la BEI

La BEI intervient en Albanie depuis 1995.

Nos financements ont principalement bénéficié aux infrastructures de transport clés afin d’améliorer l’intégration interrégionale et la connectivité en Europe. Nous avons notamment appuyé la construction du contournement autoroutier de la ville de Vlora.

En 2019, la BEI a signé son premier prêt en faveur de l’aménagement urbain avec la capitale albanaise au titre de l’initiative Résilience économique. En plus de réduire la pollution de la Lana à Tirana, le projet prévoit aussi une réorganisation des rues et des espaces urbains à proximité des deux rives. Le financement inclut un prêt de 8 millions d’euros de la BEI, des dons atteignant 2,4 millions d’euros et une subvention d’assistance technique d’une valeur de 500 000 euros.