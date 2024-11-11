COP 29 : le Groupe BEI va renforcer les partenariats internationaux à l’appui de l’action mondiale pour le climat

COP29

Les banques multilatérales de développement vont accélérer le soutien à l’action climatique.

De nouveaux partenariats et de nouvelles initiatives du Groupe BEI financeront la transition écologique.

Le Groupe BEI consolide son rôle de banque du climat.

Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), participera à la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 29) qui se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre 2024. En collaboration avec d’autres dirigeants de banques multilatérales de développement (BMD), ainsi que de chefs de gouvernement et d’entreprise, la présidente Calviño présentera de nouvelles initiatives et de nouveaux projets visant à accélérer l’action mondiale en faveur du climat. Elle sera accompagnée d’Ambroise Fayolle et de Teresa Czerwińska, vice-présidents de la BEI.

Dans le cadre de la COP 29, les BMD présentent une coopération et un cofinancement renforcés au niveau des pays et la première approche commune visant à mesurer les résultats climatiques. En outre, les BMD prévoient de publier un rapport conjoint sur le développement d’une économie circulaire dans le monde. En 2023, les financements que les BMD ont consacrés à l’action climatique à l’échelle mondiale ont atteint le niveau record de 125 milliards de dollars, tandis que les financements privés mobilisés dans le monde ont presque doublé par rapport à 2022 pour atteindre 101 milliards de dollars.

Le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement, annoncera de nouvelles initiatives lors de la COP 29, notamment un soutien supplémentaire en faveur du transport durable, du reboisement et de l’efficacité énergétique pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Les changements climatiques sont le défi à relever pour notre génération et, plus que jamais, nous avons besoin d’un leadership mondial pour une action urgente et ambitieuse en faveur du climat. En tant que bras financier de l’Union européenne et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde, le Groupe BEI monte au créneau en proposant des solutions concrètes. Nos investissements contribuent à fournir une énergie propre et abordable aux foyers et à alimenter nos industries et nos véhicules. Ils appuient la biodiversité et la résilience face aux changements climatiques. Et nous financerons des technologies “zéro net” révolutionnaires qui seront déterminantes pour lutter contre les changements climatiques. Ce n’est pas seulement ce qu’il convient de faire, c’est aussi économiquement judicieux. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action pour le climat et de la transition juste : « Nous travaillons en étroite collaboration avec la future présidence de la COP 29, la Commission européenne, les États et les autres banques multilatérales de développement pour que la conférence débouche sur un résultat ambitieux. Nous devons tous et toutes continuer à sortir des sentiers battus et à élargir l’éventail de solutions que nous pouvons proposer. Cela passe par aider les pays à mobiliser des ressources financières pour l’action climatique, accroître les financements et les services de conseil à l’appui de l’adaptation aux changements climatiques et travailler à des solutions innovantes pour mobiliser des capitaux privés en faveur de l’action pour le climat. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des technologies « zéro net » et de rupture, ainsi que des opérations de financement en Ukraine, en Moldavie, en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan : « Dans le droit fil du plan économique et d’investissement de l’Union européenne, la BEI est prête à soutenir la transition écologique de l’Azerbaïdjan. Nous accordons la priorité aux investissements dans les énergies propres et les transports durables, ainsi que dans la transformation numérique et l’accès des PME au financement. »

Rôle de banque du climat

En juin 2024, les ministres de l’Union européenne (UE), réunis en Conseil des gouverneurs de la BEI, ont officiellement approuvé la Feuille de route stratégique du Groupe BEI, qui définit huit grandes priorités du bras financier de l’UE. La priorité absolue est de consolider le rôle du Groupe BEI en tant que banque du climat. Les investissements dans les infrastructures physiques, comme les interconnexions et les réseaux, le stockage de l’énergie et les énergies renouvelables, seront renforcés, de même que le soutien à la biodiversité, à l’économie circulaire et aux solutions fondées sur la nature. La BEI intensifiera également ses financements à l’appui de la recherche-développement et son soutien à l’ensemble de la chaîne de valeur des technologies clés et émergentes contribuant à une économie neutre en carbone. Afin de soutenir la nouvelle économie verte à l’échelle de l’UE, un nouveau programme relatif à l’efficacité énergétique des PME sera lancé à titre de pilote. Il aura vocation à renforcer, dans l’ensemble du paysage entrepreneurial, les technologies existantes qui sont source d’importantes économies d’énergie ainsi que de bénéfices et de gains de productivité. Un programme relatif à l’eau concentrera et renforcera les ressources existantes pour les investissements dans les infrastructures et les technologies de gestion efficiente de l’eau, afin de contribuer à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation aux inondations, aux sécheresses et à l’élévation du niveau des mers.

Enquête de la BEI sur le climat

Dans la perspective de la COP 29, la BEI a lancé sa septième enquête sur le climat. L’édition de cette année fait état d’un soutien clair dans toute l’Europe à l’adoption de mesures d’adaptation aux changements climatiques. L’enquête de la BEI sur le climat a sondé plus de 24 000 personnes en août 2024, couvrant 28 pays (UE-27 et États-Unis).

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

Depuis plus d’une décennie de progrès et d’investissements substantiels, le Groupe BEI poursuit sa transformation en banque européenne du climat, après avoir franchi plusieurs étapes : l’émission des premières obligations vertes au monde en 2007, notre première stratégie en matière d’action pour le climat en 2015 à la suite de la COP 21 à Paris, notre nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’énergie en 2019 (qui met fin au soutien à des projets énergétiques recourant aux combustibles fossiles) et la Feuille de route de la banque du climat en 2020.

En 2023, les financements verts du Groupe BEI ont atteint près de 50 milliards d’euros, soit plus du double du montant des financements verts accordés en 2019, lorsque les pays européens ont demandé à la BEI de renforcer son rôle de banque du climat.

En 2021, elle a été la première banque multilatérale de développement à aligner ses activités de financement sur l’accord de Paris.

Au titre de sa Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI est bien parti pour mobiliser 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie décisive allant de 2021 à 2030.

La BEI s’est engagée à porter la part des investissements à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale à plus de 50 % du total annuel de ses prêts à l’horizon 2025, un objectif qu’elle a dépassé l’année dernière (60 %).

En août 2024, la BEI a franchi la barre des 100 milliards d’euros pour ses émissions d’obligations climatiquement responsables et d’obligations pour le développement durable, ce qui fait d’elle le plus grand émetteur mondial d’obligations vertes et d’obligations durables garanties avec une utilisation spécifique des fonds levés parmi les banques multilatérales de développement. Pour répondre aux besoins d’une large base d’investisseurs, la BEI a émis ces obligations dans 23 devises, un record sur le marché.

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Elle vise à soutenir au moins 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.