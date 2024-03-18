La BEI consacre 33 millions d’euros à la construction de l’une des plus grandes centrales solaires photovoltaïques du Kosovo.

Conformément à l’initiative « Global Gateway » de l’UE, le projet bénéficiera également d’un prêt de 29 millions d’euros de la banque de développement KfW et d’une subvention de 32 millions d’euros accordée par l’UE au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux.

Cette nouvelle centrale contribuera à une plus grande sécurité énergétique et à l’abandon progressif de la production d’électricité à base de charbon.

Pour appuyer la transition écologique du Kosovo*, la Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt à l’investissement de 33 millions d’euros pour la construction de l’une des plus grandes centrales solaires photovoltaïques du pays près de Pristina, d’une puissance maximale de 100 MWac (120 MWc). En augmentant la part et la capacité de l’énergie solaire dans la production d’électricité, le projet contribuera à la sécurité de l’approvisionnement en énergie, à une transition écologique plus rapide et à la croissance économique dans la région. Une fois achevée, l’installation devrait produire environ 169 GWh d’électricité et éviter le rejet de 174 000 tonnes de CO 2 par an en moyenne.

Cet investissement bénéficie du soutien de l’Équipe Europe, ce qui permet l’affectation d’une subvention de l’UE de 32 millions d’euros par l’intermédiaire du Cadre d’investissement pour les Balkans occidentaux pour la préparation et la mise en œuvre du projet. La subvention sera combinée à des prêts de la BEI (33 millions d’euros) et de la KfW (29 millions d’euros). Le projet sera mis en œuvre dans le cadre de l’initiative de délégation réciproque, ce qui permettra, en associant les financements et les savoir-faire, d’en accroître l’efficacité.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque dans les Balkans occidentaux : « Ce projet, qui constitue l’une des plus grandes installations de production d’énergie renouvelable dans la région dans le cadre de l’Équipe Europe, aidera le Kosovo à atteindre ses objectifs en matière de sécurité énergétique et d’énergies renouvelables. Avec la Commission européenne et d’autres partenaires, nous nous réjouissons de pouvoir aider le Kosovo à jeter les bases de la décarbonation de l’économie locale et de la diversification du bouquet énergétique, dans le droit fil du programme environnemental de l’UE. »

Hekuran Murati, ministre des finances, du travail et des transferts du Kosovo : « La signature aujourd’hui de cet accord pour la construction de la centrale photovoltaïque constitue un moment historique alors que le Kosovo renforce ses initiatives visant à garantir l’utilisation des énergies renouvelables pour ses citoyennes et citoyens. Ce projet, le plus grand de ce type dans la région, garantit non seulement une méthode de production d’énergie durable, mais accélère également l’abandon par le Kosovo des sources d’énergie classiques. »

Anna Carin Platon, cheffe du secteur politique du bureau de l’UE au Kosovo : « Investir dans des infrastructures liées aux énergies renouvelables au Kosovo n’est pas seulement une décision stratégique, c’est un engagement pour un avenir durable pour les générations à venir. Le lancement de l’un des plus importants projets en matière d’énergies renouvelables dans la région au titre de l’Équipe d’Europe marque une étape importante dans nos efforts collectifs en faveur d’une transition énergétique et d’une croissance économique vertes, ainsi que de la création d’emplois et du développement des compétences dans les Balkans occidentaux. »

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). www.eib.org

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2010, elle y a financé des projets pour un total de plus de 10 milliards d’euros. Outre la poursuite de son soutien à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, la BEI se tourne, depuis 2010, vers une multitude de nouveaux domaines, dont la santé, la recherche-développement, l’éducation et les PME. Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans.

* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.