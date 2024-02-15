L’an dernier, le Groupe BEI a signé des financements de près de 3 milliards d’EUR à l’appui de 32 projets en Suède.

Les financements consacrés à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale ont représenté 76,7 % du total des engagements de la BEI dans le pays en 2023.

L’industrie et l’énergie sont restées une priorité essentielle, avec un concours très important à l’appui de l’usine géante de Northvolt, d’Ericsson et du projet H2 Green Steel.

En 2023, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a signé de nouveaux contrats de financement pour un montant de 2,91 milliards d’EUR en faveur de projets en Suède : un record historique équivalant à 0,53 % du PIB du pays. Le Groupe BEI y a appuyé 32 projets différents, allant du financement de PME par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement à des opérations à forte visibilité conclues par la BEI en faveur de l’usine géante de Northvolt et du projet H2 Green Steel. Les projets liés à l’environnement se sont taillé la part du lion parmi les financements du Groupe BEI en Suède, puisque pas moins de 76,7 % des fonds ont été engagés dans des projets de ce type.

Dans le droit fil de la mission de la BEI, à savoir améliorer la vie des citoyens, un soutien a été apporté au logement social à Skellefteå, tandis qu’un prêt de 1,75 milliard de SEK a permis à SJ, la compagnie ferroviaire nationale, d’acquérir 25 trains à grande vitesse pour des liaisons interurbaines. L’innovation suédoise est également restée au centre des préoccupations de la BEI : celle-ci a notamment financé le Powerfoyle d’Exeger, une technologie brevetée de cellules solaires qui captent l’énergie lumineuse aussi bien en intérieur qu’en extérieur, ouvrant ainsi la voie à une grande variété d’appareils autoalimentés. La liste complète des opérations de la BEI en 2023, notamment l’appui à la transition de Volvo Cars vers les véhicules électriques et aux activités de R-D d’Atlas Copco, est disponible sur notre site web.

À l’occasion de sa première visite officielle en Suède en tant que présidente de la BEI, Nadia Calviño a déclaré ce qui suit : « La Suède a bénéficié de certains de nos investissements les plus importants dans les nouvelles technologies qui serviront à la transition écologique, y compris la production circulaire de batteries et l’acier vert. J’ai hâte d’échanger avec Elisabeth Svantesson, la ministre des finances, sur la façon dont nous pouvons faire correspondre nos priorités plus étroitement. Je suis heureuse que nous puissions compter sur la Suède pour apporter des solutions concrètes à nos défis communs. »

Avec le soutien de l’initiative InvestEU de la Commission européenne, le Fonds européen d’investissement (FEI) – filiale de la BEI – a engagé 445,6 millions d’EUR sous la forme de fonds propres, de garanties et d’opérations de finance inclusive, qui devraient, à terme, permettre de mobiliser plus de 2,8 milliards d’EUR d’investissements au bénéfice de l’économie suédoise. Outre des prises de participation dans des fonds comme Thrive, le FEI a octroyé des garanties à Lisa &Friends, Ark Kapital et Norrlandsfonden, entre autres.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Les résultats de l’année dernière montrent que l’Europe est plus pertinente que jamais pour la Suède. Dans un environnement géopolitique complexe, la BEI a veillé à ce que les projets suédois puissent obtenir les financements dont ils avaient besoin. En tant que banque européenne du climat, nous sommes déterminés à financer une transition juste vers une économie neutre en carbone. Nous savons que cette transition ne sera pas facile, mais nous acceptons de prendre des risques sur de grands projets qui auront un impact à long terme sur notre écosystème, parce que nous savons qu’ils sont nécessaires. Nous nous réjouissons à l’idée d’engager le dialogue avec les entreprises suédoises cette année pour voir où notre concours peut être utile, que ce soit pour de grands projets ou de petites entreprises. »

En ce qui concerne les petites entreprises, l’édition 2023 de l’enquête de la BEI sur l’investissement, publiée ce jour, montre que beaucoup reste à faire sur ce segment du marché. En Suède, la proportion des entreprises limitées dans leurs possibilités de financement s’élève à 7,2 % et, bien que l’insatisfaction des entreprises suédoises à l’égard de la plupart des aspects du financement extérieur soit faible, un cinquième (20 %) d’entre elles font part de leur mécontentement concernant le coût du financement.

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.