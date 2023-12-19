Le Powerfoyle, une technologie brevetée de cellules solaires, capte de l’énergie lumineuse aussi bien en intérieur qu’en extérieur, ouvrant la voie à une grande variété d’appareils autoalimentés.

Le prêt aidera Exeger à accroître sa capacité de production pour répondre à la demande croissante de la clientèle.

Le prêt de la BEI à Exeger bénéficie du soutien du programme InvestEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt d’un montant de 35 millions d’EUR au maximum avec Exeger, une société suédoise spécialisée dans les technologies propres qui fabrique le Powerfoyle, une technologie révolutionnaire de cellules solaires. L’opération bénéficie du soutien d’InvestEU, l’instrument de financement conçu pour appuyer plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires en faveur des priorités stratégiques de l’UE entre 2021 et 2027.

Exeger a développé la cellule solaire à pigment photosensible pour en faire une technologie innovante et brevetée (Powerfoyle) qui convertit en électricité la lumière à la fois naturelle et artificielle et permet aux appareils électroniques à faible consommation de devenir autoalimentés. Ce produit unique présente des performances et des caractéristiques supérieures à celles des solutions disponibles sur le marché pour des usages aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Powerfoyle réduira les déchets électroniques, car de nombreux produits n’auront plus besoin de câbles de recharge ou de batteries à usage unique. Les cellules solaires ultraminces et flexibles permettent aux entreprises d’intégrer dans leurs produits des capacités d’autorecharge sans compromettre l’esthétique visuelle.

Exeger investit dans l’augmentation de la capacité de production de Stockholm II, sa seconde usine urbaine. Située à Kista, en périphérie de Stockholm, cette nouvelle usine à l’échelle industrielle fonctionne intégralement aux énergies renouvelables. Une fois au maximum de sa capacité, Stockholm II permettra à Exeger de produire jusqu’à 2,5 millions de m2 de cellules solaires brevetées par an.

L’usine a été conçue de façon à pouvoir s’agrandir selon un système modulaire, permettant ainsi une augmentation rapide de la capacité de production pour répondre à la demande croissante du marché à l’égard du Powerfoyle.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Avec sa technologie pionnière, Exeger augmentera la production et l’utilisation d’énergies renouvelables et réduira les volumes de déchets électroniques. À la BEI, nous sommes très fiers de soutenir Exeger et sa contribution importante à la transition écologique et à un secteur de l’énergie plus durable à l’avenir. »

Giovanni Fili, fondateur et PDG d’Exeger : « Après un examen préalable long et approfondi de la technologie et de l’entreprise, je suis ravi que nous bénéficiions du soutien de la BEI sous la forme d’un financement par emprunt pour l’agrandissement de l’usine Stockholm II. L’octroi de ce prêt fait suite à une forte traction commerciale en 2023, qui, sous l’impulsion de la demande du marché, nécessite l’augmentation de la capacité de production du Powerfoyle en 2024 et 2025. Le fait de disposer d’un financement à long terme au moyen de mécanismes comme InvestEU contribue à faire en sorte que l’industrie durable européenne reste compétitive dans le paysage mondial en évolution. »

Informations générales

Exeger est une société suédoise dotée d’une technologie unique de cellules solaires qui convertit toutes les formes de lumière en énergie électrique. Ce matériau, le Powerfoyle, est la seule cellule solaire au monde entièrement personnalisable. Grâce à ses caractéristiques de conception exceptionnelles, il peut être facilement intégré dans n’importe quel appareil électronique.

Avec une durée de vie de la batterie étendue, voire illimitée, le Powerfoyle améliore chaque produit auquel il est intégré en mettant la puissance de la technologie des cellules solaires de pointe directement au service des utilisateurs. Exeger ouvre la voie à l’indépendance énergétique grâce à des produits plus durables et plus conviviaux, avec l’objectif de changer la vie d’un milliard de personnes d’ici à 2030.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.