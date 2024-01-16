© Northvolt

L’enveloppe de prêt fait partie d’un financement de projet sans recours de 5 milliards d’USD, la plus grande opération d’octroi de prêt vert en Europe à ce jour. Elle financera l’extension de Northvolt Ett, la première usine géante de production circulaire de batteries en Europe implantée à Skellefteå, en Suède.

Le concours de la BEI est appuyé par l’Office national suédois de la dette et le programme InvestEU de la Commission européenne. Il fait partiellement l’objet d’une intermédiation par des banques commerciales participant au financement du projet.

La BEI avait déjà accordé un prêt à l’appui de l’installation de démonstration de Northvolt à Västerås, ainsi que de la phase initiale de la méga-usine de Skellefteå, avec le soutien de la Commission européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) financera l’usine géante de Northvolt dans le nord de la Suède au moyen d’une enveloppe de prêt d’un peu plus de 1,038 milliard d’USD (942,6 millions d’EUR). Ce concours représente une partie importante du financement par emprunt de 5 milliards d’USD levé pour l’agrandissement de l’usine géante de Skellefteå, annoncé ce jour. Cette extension devrait permettre d’accroître la capacité de production annuelle de batteries jusqu’à 60 GWh. Cet emprunt vert est le plus grand jamais levé en Europe. Il facilitera la mise en place d’une installation de production circulaire entièrement intégrée de batteries, une première en dehors de l’Asie.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La BEI, avec l’appui de la Commission européenne, soutient Northvolt depuis les premières étapes de son projet, tout d’abord avec l’installation de démonstration à Västerås en 2018, puis avec la première phase de la méga-usine à Skellefteå. Reconnaissant le potentiel de Northvolt et son importance pour la transition énergétique, nous avons soutenu l’entreprise dans le contexte de notre transformation en banque européenne du climat. Nous ne devons pas sous-estimer l’importance de ce type de projet dans la transition qui amènera l’Europe à la neutralité climatique, et nous nous réjouissons de continuer à aider l’entreprise à réaliser l’extension de son usine. »

Maroš Šefčovič, vice-président exécutif de la Commission chargé du pacte vert pour l’Europe et de l’alliance européenne pour les batteries : « L’industrie européenne des batteries représente un enjeu sérieux. Elle revêt une importance stratégique et joue un rôle de premier plan pour la compétitivité à l’international. Northvolt, notre entreprise pionnière dans le domaine des batteries, est l’exemple qui montre que l’UE a ce qu’il faut pour bâtir un écosystème de batteries innovant, durable et compétitif sur le marché mondial. Je me félicite de la réussite de Northvolt ainsi que de 160 autres projets industriels qui prennent forme dans l’ensemble de la chaîne de valeur, et sont promus dans le cadre de l’alliance européenne pour les batteries. Le concours de la BEI est indispensable. Nous devons agir de manière stratégique, audacieuse et agile. »

Dans l’enveloppe de financement de la BEI, 500 millions d’USD (453,6 millions d’EUR) sont mis à disposition avec une garantie émise par l’Office national suédois de la dette Riksgälden, et 400 millions d’USD supplémentaires (362,9 millions d’EUR) sont garantis au titre du programme InvestEU de la Commission européenne. Enfin, 138,7 millions d’USD (126,1 millions d’EUR), sur le total de 1,0387 milliard d’USD, seront mis à disposition sous la forme de prêts intermédiés à Northvolt, avec l’intervention de banques commerciales participantes.

Peter Carlsson, cofondateur et PDG de Northvolt : « Ce financement marque une étape importante pour la transition énergétique européenne. Il nous permettra de valoriser pleinement le potentiel de Northvolt Ett et démontre que des pratiques entrepreneuriales circulaires et durables sont essentielles pour le succès dans l’industrie d’aujourd’hui. »

En 2018, la BEI a soutenu le déploiement de l’installation de démonstration de Northvolt au moyen d’un prêt de 52,5 millions d’EUR garanti au titre du programme InnovFin de l’Union européenne puis, avec un prêt de 350 millions d’USD (319 millions d’EUR), la première phase de l’usine géante Northvolt Ett, avec l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le prédécesseur du programme InvestEU. L’opération contribue également aux objectifs fixés dans le plan industriel du pacte vert, qui vise à soutenir le renforcement de la capacité de production de l’UE pour les technologies à zéro émission nette nécessaires pour atteindre les objectifs ambitieux de l’Europe en matière de climat.

Informations générales

La BEI soutient la production européenne de batteries dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, du stade de la recherche-développement à celui du recyclage. De plus amples informations sur les interventions précédentes de la BEI à l’appui de Northvolt sont disponibles ici.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Northvolt a été créée en 2016 à Stockholm, en Suède. Pionnière d’un modèle durable pour la fabrication de batteries, l’entreprise a reçu des commandes de clients de premier plan, dont BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars et Volkswagen Group, pour un montant de 55 milliards d’EUR. Forte d’un effectif de plus de 5 000 employés en Suède, en Allemagne, en Norvège, en Pologne, au Portugal, aux États-Unis et au Canada, Northvolt livre actuellement des batteries qui proviennent de sa première méga-usine, Northvolt Ett, située à Skellefteå (Suède), et de son site de recherche-développement et d’industrialisation, Northvolt Labs, implanté à Västerås (Suède).